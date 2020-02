PSG : Thomas Tuchel, la liste de ses éventuels remplaçants

La défaite en ligue des Champions de mardi ne passe pas à Paris. Thomas Tuchel est plus que jamais sous pression et en cas d'élimination du PSG de la Ligue des Champions, il sera probablement limogé. Leonardo aurait déjà une liste de 2 coachs pour remplacer le technicien Allemand.

Même si le Paris Saint-Germain est éliminé de la ligue des Champions, Tuchel devrait terminer la saison avec son équipe. Le changement d'entraîneur se fera uniquement en fin de saison. Le directeur sportif, Leonardo, qui n'a pas choisi Thomas Tuchel comme coach, était très remonté mardi après la défaite. Le directeur sportif parisien ne s'est pas arrêté pour parler aux journalistes, il est directement parti prendre sa place dans le bus du PSG. Il va proposer une liste de deux coachs pour remplacer Thomas Tuchel.

Allegri, l'ex coach de la Juventus pour remplacer Thomas Tuchel

L'ancien coach de la Juventus Turin et de l'AC Milan est un candidat sérieux pour remplacer Thomas Tuchel sur le banc du PSG. En effet, son palmarès parle pour lui, six fois champion d'Italie, une fois avec l'AC Milan et 5 fois avec la Juventus, Allegri a pour objectif de remporter la ligue des Champions. Il a touché son rêve du bout des doigts par deux fois avec la Juventus en 2015 et en 2017. Il apportera de la stabilité et son expérience à un PSG qui en a grandement besoin.

Pochettino, finaliste malheureux de la Ligue des Champions

Pochettino est une étoile montante du monde des entraîneurs de haut niveau. L'Argentin pourrait être un excellent choix pour remplacer Tuchel. Il connaît d'ailleurs très bien le PSG pour y avoir évolué entre 2001 et 2003 en tant que joueur. Son palmarès n'est pas encore très impressionnant en tant qu'entraîneur, mais son style de jeu pourraît permettre à Paris de changer de dimension. Toutefois, le convaincre sera difficile, car selon la presse anglaise, il souhaite retrouver un autre poste en Premier League.

Le nom de Diego Simeone a aussi été associé au PSG, mais il paraît difficile d'imaginer Simeone quitter l'Atletico. Pour nous, ce sera Allegri ou Pochettino.