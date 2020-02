Asse : Laurent Roussey sait comment Claude Puel peut s'en sortir

Claude Puel n’y arrive pas à l’ Asse qui est aujourd’hui au plus mal. Laurent Roussey, l’ancien bras droit du technicien stéphanois a volé à son secours dans les colonnes de France Bleu. Pour lui, les fans de l’ As Saint-Étienne peuvent faire quelque chose pour aider le technicien à réussir sa mission.

Laurent Roussey et Claude Puel sont déjà passés par là

À l’arrivée de Claude Puel sur le banc de l’ Asse, la direction cherchait une solution pour recoller à la tête du classement en Ligue 1. L’objectif à ce moment-là était d’accrocher une place européenne. Aujourd’hui, l’histoire est tout autre, l’ As Saint-Étienne cherche tout juste à se maintenir en Ligue 1 et c’est loin d’être gagné. Les Verts doivent, en effet, remporter 5 de leurs 13 derniers matchs pour espérer demeurer en Ligue 1 Conforama la saison prochaine, une mission difficile au regard des dernières prestations de l’équipe.

Et pourtant un homme très attaché à l’ Asse y croit. Laurent Roussey, ancien adjoint de Claude Puel à Lille OSC puis entraîneur de St-Etienne, a affiché son optimisme. Il s’est souvenu qu’au LOSC, Claude Puel et lui avaient connu une situation similaire à celle de l’ As Saint-Étienne, mais que « tout s'est bien enclenché » par la suite.

Pour réussir la sortie de crise, Laurent Roussey estime que les joueurs sont les premiers à donner plus. « La première des volontés ce sont les joueurs qui doivent l'avoir. Pour être créatif, il faut éviter tous les problèmes de vestiaires », a-t-il confié. Sur ce point, il voit l’entraîneur tenir ses troupes. Pour lui « Claude est un élément de ce changement de tendance, mais les premiers responsables et ceux qui ont la capacité à sortir de cette spirale » sont les joueurs.

L' Asse peut-elle s'en sortir avec Claude Puel ?

Laurent Roussey dit de Claude Puel que « son expérience et le fait qu'il ne renonce jamais » vont faire qu’il va réussir. « Il croit à ce qu'il fait et s'appuie sur les valeurs qu'il défend », dit-il encore avant de suggérer : « Maintenant il doit les partager avec ses joueurs. Lui n'est pas sur le terrain et ne peut pas inverser seul la tendance. Si les joueurs sont en manque de confiance et que derrière il y a la vindicte populaire, ils ne s'en sortiront pas. »

Le coach de Lyon Duchère AS, club de National 1, interpelle aussi les supporters de l’ Asse en disant : « Le 12e homme, ce fantastique public stéphanois, doit jouer son rôle et les soutenir jusqu'au bout. »