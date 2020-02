OL Mercato : Lucien Favre dans les plans de Lyon pour l’été ?

Lucien Favre et le Borussia Dortmund ont infligé une défaite au PSG (2-1), en Ligue des Champions mardi. Selon Nabil Djellit, Jean-Michel Aulas, le président de l' OL devrait se pencher sérieusement sur l’ancien coach de l’OGC Nice.

OL : Lucien Favre proposé à Jean-Michel Aulas

Lucien Favre a entrainé l’OGC Nice (2016-2018), avant de rejoindre le Borussia Dortmund le 18 mai 2018. Lors de sa première saison sur le banc de touche du club de Bundesliga, le technicien suisse a été vice champion d’Allemagne, à deux petits points du Bayern Munich. Il a également remporté la Supercoupe d'Allemagne.

Cet exercice 2019-2020, le BVB est 3e du championnat avec 42 points, après 22 journées. L’équipe de Lucien Favre est devancée par le Bayern (46 points) et le RB Leipzig (45 points). Qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, le Borussia a affronté le PSG, au Signal Iduna Park, mardi soir. Et grâce à un doublé de sa recrue hivernale, Erling Haaland, le club de la Ruhr a battu le Paris Saint-Germain (2-1).

C’est dire si l’entraineur de 62 ans est en réussite outre-Rhin. Les dirigeants des Jaune et Noir n’avaient d’ailleurs pas hésité à prolonger son contrat jusqu’en juin 2021, à l’issue de sa première saison à Dortmund.

Et les performances remarquables de Lucien Favre n’ont pas échappé à Nabil Djellit. Face aux difficultés de l’ OL en Ligue 1, il estime que le Suisse serait une bonne pioche pour Jean-Michel Aulas. « On l’a eu en Ligue 1 (Lucien Favre). Un des meilleurs coachs que j'ai vu. L'Olympique Lyonnais doit faire tapis sur lui l'été prochain », a conseillé le journaliste, au président des Gones, sur Twitter.

Lucien Favre est-il toujours dans les plans de l' OL ?

Il faut rappeler que le patron du club de la capitale des Gaules avait confirmé son intérêt pour Lucien Favre, après le limogeage de Sylvinho, début octobre 2019. « Lucien Favre fait partie de la liste », avait-il lâché sur la Chaîne L’Équipe.

Le dirigeant de Lyon avait rappelé aussi qu’il avait tenté de le recruter en 2015, avant de nommer finalement Bruno Genesio. « C’est quelqu’un que j’avais rencontré au moment de choisir Bruno. On était très proches et puis malheureusement, il voulait terminer ses six mois sabbatiques avant de reprendre », avait raconté Jean-Michel Aulas.

Il faut dire que ce dernier ne serait pas insensible à la proposition de Nabil Djellit, car il admet que Lucien Favre « est un très bon entraineur, c’est vrai ».