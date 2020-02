OM : Equipe de France, convocation pour Sanson et Rongier ?

Morgan Sanson et Valentin Rongier sont les deux principaux animateurs de l’entrejeu de l’ OM. A un mois de la prochaine liste de Didier Deschamps, ces deux joueurs de l’ Olympique de Marseille auraient-ils des chances d’être convoqués en équipe de France ?

L’entrejeu de l’équipe de France affaibli par les blessures ?

Didier Deschamps convoquera sa prochaine liste de l’équipe de France pour les matches contre l'Ukraine et la Finlande fin mars. S’il y a quelques soucis dans les autres secteurs de jeu, c’est surtout dans l’entrejeu que la situation est plus préoccupante du fait des blessures ou de la baisse de régime de plusieurs éléments . L’Equipe rappelle que Paul Pogba (Manchester United) et Moussa Sissoko (Tottenham) sont blessés alors que N’Golo Kanté (Chelsea) vient de se blesser de nouveau aux adducteurs. Quant à Tanguy Ndombélé (Tottenham) et à Corentin Tolisso (Bayern Munich), ils ne sont pas blessés, mais leur temps de jeu en club laisse à désirer. Le tout est désormais de savoir par qui remplacer éventuellement ces joueurs si la situation ne s’améliore pas avant fin mars.

OM : Sanson et Rongier appelés à la rescousse par Deschamps ?

Le quotidien sportif n’a pas confirmé cette hypothèse. Mais elle paraît assez pertinente en raison de la performance de ces deux joueurs de l’ OM. Eléments clés du système mis place par André Villas-Boas, Morgan Sanson et Valentin Rongier sont clairement d’un apport inestimable dans le brillant parcours de l’écurie olympienne cette saison. Des joueurs qui ont visiblement franchi un cap sous le coaching du technicien portugais. De là à penser qu’ils auraient des chances d’être convoqués en équipe de France si les milieux de terrain des Bleus ne sont pas de retour avant fin mars ? En tout cas, ces deux joueurs de l’ OM n’attendent qu’une convocation en sélection.