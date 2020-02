Tottenham – RB Leipzig : match sous tension pour José Mourinho

La dernière édition a vu le club londonien passé à côté d’une victoire en final face à Liverpool. Cette déconvenue a été rapidement oubliée et Tottenham affronte le club allemand du RB Leipzig, pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Leipzig est un adversaire redoutable et difficile à jouer. La preuve, ils ont tenu en échec le Bayern Munich avant de s’imposer à domicile le week-end dernier contre le Werder de Brême. C’est donc une équipe de jeunes qui feront face aux poulains de José Mourinho, un groupe considérablement diminué par les blessures de leurs attaquants vedettes Kane et Son.

La séduisante et jeune équipe de Leipzig défie le géant Tottenham

Si on s’attarde à faire une comparaison entre les deux clubs, on remarque que Tottenham participe pour la cinquième fois consécutive à la Ligue des Champions tandis que les Allemands ne sont qu’à leur deuxième édition. C’est une confrontation entre l’insouciance et l’expérience. Et même si elle est inexpérimentée, l’équipe de Leipzig semble très affûtée avant de jouer ce match.

Sa jeune attaque, menée par Timo Werner et Christopher Nkunku, a déjà prouvé qu’elle est capable de répondre présent lors des grands rendez-vous. C’est une équipe avec un jeu rapide et beau qui séduit les amoureux du football. Nous verrons bien ce qu’ils produiront contre les Spurs de José Mourinho.

José Mourinho avec un effectif diminué par l'absence d'attaquants

Reconnu pour ses nombreuses participations et ses deux victoires en Ligue des Champions (2004 et 2009) avec respectivement Porto et Inter Milan, l’entraîneur portugais José Mourinho est l'un des meilleurs coachs de cette période. Toutefois, ce soir, il se présente sans deux joueurs très importants, Harry Kane et Heung-min Son.

Le special one, va devoir faire avec les joueurs qu'il a à disposition telle que Delle Ali, Lucas ou encore Lamela. La nouvelle recrue, Steven Bergwjin, sera aussi très importante ce soir. Mourinho va probablement jouer en contre-attaque et la vitesse de ses attaquants peut faire la différence.