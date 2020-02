Stade Rennais Mercato : Le successeur de Létang serait connu

Depuis l’éviction surprise d’Olivier Létang, le Stade Rennais se cherche un nouveau président. Et les dirigeants du club breton semblent avoir bien avancé sur ce dossier.

Stade Rennais : Un nom se dégage pour remplacer Olivier Létang

En coulisse, il y a du mouvement du côté du Stade Rennais. Le club rennais s’active en effet pour trouver un digne successeur à Olivier Létang. Malgré d'excellents résultats, avec le premier trophée du club en 48 ans, l’homme de 47 ans a été remercié par la direction du club breton. Le Stade Rennais pense désormais à l’après Olivier Létang et souhaite trouver son remplaçant le plus rapidement possible.

Dans cette perspective, les dirigeants bretons ont déjà coché plusieurs noms. La famille Pinault - unique propriétaire du club - rêvait d’engager Arsène Wenger pour devenir le nouveau président du Stade Rennais. Mais l’ancien manager d’Arsenal n’est pas intéressé par le projet breton.

« Concernant le Stade Rennais, je ne suis pas candidat, car je travaille beaucoup en ce moment pour le développement du jeu à la Fifa », a récemment déclaré Arsène Wenger. Le coach alsacien, qui a rejoint la FIFA en tant que directeur du développement du football mondial, n’a pas l’intention de quitter son poste pour rejoindre Rennes.

La piste Arsène Wenger écartée, les dirigeants rennais se tournent alors vers d’autres cibles. Les candidats en lice pour succéder à Olivier Létang ne seraient plus que six. Mais un nom semble véritablement retenir l’attention des dirigeants du Stade Rennais.

Le favori à la succession d’Olivier Létang

En effet, selon les informations divulguées par L’Équipe, les Rennais aimeraient engager Nicolas Holveck. Le directeur adjoint de l’AS Monaco serait désormais en pole position pour prendre la tête de l'équipe rennaise. Le profil de l’ancien vice-président et directeur général de l’AS Nancy, plairait beaucoup au clan Pinault. Mais rien n’est encore acté dans ce dossier.