OL Mercato : Faut-il Laurent Blanc pour sauver les Lyonnais ?

L’ OL est 11e de Ligue 1 après 25 journées et s’éloigne de son objectif, celui de finir sur le podium. Dès lors, Pierre Ménès regrette le fait d’avoir choisi Rudi Garcia et non Laurent Blanc, pour remplacer Sylvinho.

Ménès propose Laurent Blanc au secours de l' OL

Rudi Garcia et l’ OL sont mal classés en Ligue 1. Or, l’Olympique Lyonnais vise le podium du championnat, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Lyon est donc loin de son objectif et fait face à de nombreux concurrents pour la 3e place. Le Stade Rennais, le LOSC, Monaco, Montpellier, Strasbourg, Reims, Nice et Bordeaux, sont en effet devant les Lyonnais au classement.

Pire, Lyon à 18 points de retard sur l’ OM, dauphin du PSG intouchable leader. Tout cela, à 13 journées de la fin de la Ligue 1. Face a cette situation, Pierre Ménès se pose du coup des questions sur la capacité de Rudi Garcia à redresser la barre de l'équipe rhodanienne. « Que faut-il faire pour faire remonter l’ OL au classement ? Ben il fallait peut-être choisir un autre entraîneur déjà… », a balancé le consultant de Canal +.

Selon ce dernier, Jean-Michel Aulas et Juninho semblent avoir fait une erreur de casting au moment de trouver un successeur au Brésilien Sylvinho. « J’étais un peu assis quand Rudi Garcia a eu le poste à la place de Laurent Blanc », a glissé le journaliste sportif. Tout en précisant que le technicien de 54 ans est certes « son ami, patin couffin…, mais le problème, c’est qu’il n’y a rien qui va dans cette équipe de l’Olympique Lyonnais ».

Pierre Ménès tacle sévèrement Rudi Garcia !

D’après Pierre Ménès, « la défense des Gones est friable et le milieu ne tient pas le ballon et ne sait pas organiser le jeu ». Et ce n’est pas, car « l’attaque est quand même très déficiente », selon lui. « Alors une équipe à 300 M€ de budget où rien ne va, et bien elle est onzième », a-t-il ressorti.

Le chroniqueur a terminé son commentaire sur la situation difficile de l’ OL par un gros tacle à Rudi Garcia. « Le discours de Garcia n’est pas bon. Il est toujours en train de chercher des excuses, de chouiner. C’est le même Garcia qu’à l’OM et on voit qu’à Lyon comme à Marseille, il n’a pas l’adhésion du groupe », a-t-il estimé.