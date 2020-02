Barça - Polémique : Gerard Piqué et le bilan mitigé de Bartomeu

Au coeur d’un scandale qui secoue le FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu s’est défendu devant la presse. Les explications du président catalan n’ont visiblement pas convaincu Gerard Piqué.

FC Barcelone : Josep Bartomeu au coeur d’un scandale

Le FC Barcelone traverse actuellement une zone de turbulences. Après la récente prise de bec entre Lionel Messi et Éric Abidal, le club catalan fait face à une crise inédite que l’on appelle « l’affaire I3 Vendures ».

En effet, selon les informations de la presse espagnole, le FC Barcelone aurait fait appel à une entreprise de communication, baptisée I3 Vendures, pour soigner l’image de Josep Maria Bartomeu, mais aussi pour discréditer ses opposants. Ladite société aurait également pour mission d’écorcher l’image de certains membres du vestiaire, dont Lionel Messi ou encore Gerard Piqué. Une information vite démentie par Josep Maria Bartomeu.

« Le FC Barcelone nie de façon conséquente tout recours à des services liés à des messages publiés sur les réseaux sociaux ayant pour but de dénigrer n’importe quelle personne, institutions ou organisations qui ait eu la moindre relation avec le club », peut-on lire dans le communiqué du club. Si le patron du Barça a beau avoir nié ces informations, ses explications n’ont pas eu l’effet escompté.

La réponse cinglante de Gerard Piqué

En effet, Josep Maria Bartomeu n’a pas le soutien de certains cadres du vestiaire du FC Barcelone. C’est notamment le cas de Gerard Piqué. Un simple tweet a suffi pour connaitre la position du défenseur espagnol.

Sur le compte social Twitter, Gérard Piqué a commenté la publication d’un journaliste qui défendait le bilan de Josep Maria Bartomeu à la tête du FC Barcelone. « Le Barça est devenu moins manipulable et plus intelligent avec Bartomeu », a écrit le journaliste. Et le vice-capitaine blaugrana a lâché une réponse cinglante. « Marionnette », a-t-il répondu. La tension est visiblement montée d’un cran au sein de l’institution catalane.