PSG Mercato : Leonardo désormais fixé pour Pep Guardiola

En cas de nouvelle déroute en Ligue des Champions cette saison, Thomas Tuchel devrait être remercié par le PSG. Pep Guardiola est cité depuis quelques temps comme le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain.

Pep Guardiola refroidit Leonardo pour la succession de Tuchel

Le PSG rêve de Pep Guardiola en cas de départ de Thomas Tuchel. Le technicien allemand devrait quitter le Paris Saint-Germain en cas de nouvelle élimination (précoce) en Ligue des Champions. Il faut dire que tous les ingrédients semblent réunis pour un départ du technicien catalan de City.

Manchester City compte 25 points de retard sur Liverpool. De même, les Cityzens ont récemment été sanctionnés par l’UEFA pour manquement aux règles liées au fair-play financier. Si la décision de l’instance européenne venait à être confirmée en appel, les Skyblues manqueraient les deux prochaines éditions des Coupes d’Europe. Seulement, Pep Guardiola est solidaire de City.

D’après The Sun, Pep Guardiola a adressé un message rassurant à son vestiaire quant à son avenir. « Quelle que soit la ligue dans laquelle nous serons, je resterai là. Même s’ils nous mettent en League Two, je serai toujours là. C’est un moment où on doit se serrer les coudes », aurait lâché le technicien catalan à ses hommes.

Guardiola parti pour rester à City

Cette sortie de Pep Guardiola fait suite aux autres sanctions qu’encourt Manchester City. A en croire les informations publiées par The Independent, la Premier League pourrait également frapper les Cityzens.

Selon les sources du média britannique, le double champion d’Angleterre en titre risquerait de se voir retirer des points à l’issue de la saison. Le règlement n’exclut pas une relégation jusqu’en League Two (4e division) à tout club qui ne ferait pas correspondre ses comptes financiers avec ceux fournis à l’UEFA.

Avec les révélations du Sun, la tâche se complique pour Leonardo. Le directeur sportif du PSG devrait se trouver un autre nom pour remplacer Thomas Tuchel. L’Allemand est encore sous pression après le revers du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund. Les Parisiens se sont inclinés (2-1) mardi sur la pelouse du club allemand en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Alors que la porte de sortie s’entrouvre pour Thomas Tuchel, Leonardo de son côté doit continuer à s’activer pour trouver un remplaçant à la hauteur du technicien allemand. Engagé jusqu’en 2021, l’ancien coach du Borussia Dortmund ne devrait pas aller au terme de son contrat si le PSG était de nouveau éliminé au soir du 11 mars.