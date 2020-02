ASSE : Enfin une bonne nouvelle pour Saint-Étienne avant Reims

L’ ASSE a enregistré le retour de trois blessés à l’Etrat, lors de l’entrainement de ce mercredi. Cette bonne nouvelle tombe quatre jours avant la venue du Stade de Reims pour le match de la 26e journée de Ligue 1 Conforama.

ASSE : Khazri, Hamouma et Monnet-Paquet ont couru à l'Etrat

Trois joueurs de l' ASSE parmi les nombreux blessés ont fait leur retour à l’entrainement ce jour. Ils se sont mis au footing, selon les informations du quotidien Le Progrès. Il s’agit de Wahbi Khazri, Romain Hamouma et de Kévin Monnet-Paquet. « Khazri, Hamouma et Monnet-Paquet ensemble à la course, elle est là, la bonne nouvelle de la semaine. Les deux premiers n’ont fait qu’une apparition sur quelques tours toutefois », a informé le quotidien régional. Blessés à la cuisse contre l’ OM (0-2), le 5 février, Khazri et Hamouma étaient absents du onze de l' ASSE depuis deux semaines.

Bonne nouvelle pour Monnet-Paquet, mais...

Quant à Kévin Monnet-Paquet, il s’était blessé gravement en début de saison. Il avait été victime d’une deuxième rupture du ligament croisé au même genou le 12 octobre 2019. Lors de sa première blessure, le 18 février 2019, l’ailier de 31 ans avait passé six mois sans jouer. Il avait fait son retour fin août 2019, avant de rechuter deux mois et demi plus tard.

Si Wahbi Khazri et Romain Hamouma peuvent prétendre à une place dans le groupe de l’ ASSE lors de la réception de Reims dimanche (15h), ce n’est pas le cas de Monnet-Paquet. Son retour à la compétition est encore incertain pour cette saison.

Pour rappel, Zaydou Youssouf a été victime d'une distension du ligament du genou gauche et ne rejouera pas cette saison.