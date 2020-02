OM : Maoulida donne une leçon d’humilité à l’entourage de Lihadji

L’entourage d’Isaac Lihadji a comparé Toifilou Maoulida à Marley Aké, jeune attaquant de l’ OM. Une comparaison qui semble agacer l’ancien joueur de l’ Olympique de Marseille.

Toifilou Maoulida agacé par la comparaison avec Marley Aké ?

Isaac Lihadji est un jeune très prometteur qui n’a malheureusement pas l’intention de signer son premier contrat avec l’ OM, son club formateur. Son entourage le croit visiblement plus doué que Marley Aké, autre jeune talent de l’ Olympique de Marseille. « Marley, c’est Toifilou Maoulida, Isaac, c’est Angel Di Maria ! », aurait lâché l’entourage d’Isaac Lihadji en novembre dernier, à en croire La Provence.

Il n’en fallait pas plus pour faire réagir Toifilou Maoulida sur son compte Twitter. L’ancien attaquant de l’ OM a d’abord expliqué qu’il ne souhaitait pas charger inutilement Isaac Lihadji, probablement prisonnier de son entourage. Il a ensuite reconnu ne pas être une référence pour l’entourage du jeune Olympien. Ce qui ne l’empêchait cependant pas d’avoir « beaucoup de respect et d’estime » pour Isaac Lihadji. L’homme à la bandelette a également annoncé ne pas connaître le minot de 17 ans. Mais il lui souhaite « plein de bonnes choses et aussi une aussi longue carrière » que la sienne, soit 20 ans et plus de 650 matches au niveau professionnel.

Mais Toifilou Maoulida n’a pas manqué de prévenir l’entourage du jeune Phocéen qu’on ne réalise pas une telle carrière sans observer trois principes de base, à savoir « humilité, respect et détermination ». Trois mots que l’entourage du prodige marseillais semble ignorer. Mais il gagnerait à retenir surtout le premier principe.

Enfin, Toifilou Maoulida n’a pas souhaité terminer son message sans adresser un petit mot à Marley Aké, à qui il est comparé. Il a demandé au jeune Marseillais de 19 ans de ne pas oublier, lors de son prochain but, de lui sortir « la bandelette "Fier d'être Marseillais" ».