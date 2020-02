Barça : C’est décidé, le dossier Braithwaite bouclé pour 18 M€

La presse espagnole est unanime sur le sujet. Martin Braithwaite, attaquant de Leganès, devrait rejoindre le FC Barcelone dans les prochaines heures. Le club catalan aurait décidé de lever sa clause libératoire estimée à 18 millions d’euros.

Le FC Barcelone prépare l’arrivée de Martin Braithwaite

Le FC Barcelone traverse actuellement une crise inédite. Le club catalan est empêtré dans une affaire embarrassante concernant des faux comptes créés sur les réseaux sociaux pour influencer l’opinion autour du club. Le président Josep Mario Bartomeu aurait convoqué une réunion d’urgence pour analyser la situation. Toutefois, cela n’empêche pas le club espagnol de travailler sur le recrutement d’un joker médical.

Les deux médias catalans, Sport et Mundo Deportivo, sont plus clairs sur cette solution offensive. Le FC Barcelone, privé d’Ousmane Dembélé et Luis Suarez (blessés), s’apprête à accueillir un nouvel attaquant. Il s’agit de Martin Braithwaite. L’attaquant de Leganès devrait rejoindre le groupe catalan pour la suite de la saison.

Depuis quelques jours déjà, les médias de l’autre côté des Pyrénées affirment qu’un accord existe entre le buteur danois et le club catalan. Le joueur de 28 ans aurait répondu favorablement au projet catalan. Et le FC Barcelone est passé à la vitesse supérieure pour boucler son transfert le plus rapidement possible.

Le FC Barcelone va lever sa clause libératoire

Marca explique que le club catalan a communiqué ce mercredi à Leganès sa décision de lever la clause libéraroire de Martin Braithwaite estimée à 18 millions d'euros. L'attaquant devrait alors s’engager avec les Blaugranas jusqu’en juin 2023. Une officialisation devrait tomber dans les prochaines heures.

Martin Braithwaite a inscrit 8 buts en 27 apparitions avec Leganès. Sa polyvalence - capable d’évoluer en pointe et sur les côtés - aurait convaincu l’entraineur catalan Quique Setién. L’ancien Toulousain s’apprête donc à rejoindre le FC Barcelone cette saison en tant que joker médical.