ASSE : Luis Fernandez accuse la gestion des deux présidents

Les deux présidents de l’ ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont pointés du doigt dans la situation difficile que le club traverse en ce moment.

ASSE : La gestion des deux présidents remise en cause

Si l’ ASSE va très mal en Ligue 1 après 25 journées, la faute incombe à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, selon Luis Fernandez. Dans son commentaire sur beIN Sports, le technicien français remet en cause la gestion des deux dirigeants de Saint-Étienne.

« Il y a deux présidents qui commentent chacun de leur côté. Il y a un président qui dirige à l’intérieur du club et un à l’extérieur. Cela ne peut pas fonctionner », a-t-il fait remarquer, dans des propos relayés par Foot Radio.

D’après Luis Fernandez, « le fonctionnement de la direction est mauvais ». « On fait venir un nouvel entraineur et un nouveau directeur sportif qui est aussi un agent de joueur. Ce n’est pas bon pour l’ambiance », a-t-il dénoncé.

L’ancien entraineur du PSG devenu consultant sportif a insisté sur le fait qu’il y a un véritable problème de gestion à l’AS Saint-Étienne. « L’ ASSE a 10 titres de champion de France. Le club devrait être en haut du classement donc quand ils ne le sont pas, c’est qu’il y a des problèmes », a-t-il argumenté. Notons que les Verts sont 16es de Ligue 1, à 2 points du barragiste.

Fernandez invite Romeyer et Caïazzo à dégager de l’ ASSE

Pour finir, Luis Fernandez a invité Roland Romeyer et Bernard Caïazzo à rendre le tablier, s’ils ne peuvent pas rendre « les supporters stéphanois heureux ». « Il faut qu’ils se remettent en cause. S’ils ne veulent pas le faire, il faut mettre un stop. Si les présidents veulent faire ce qu’ils veulent, et bien qu’ils s’en aillent. Il y aura d’autres personnes qui prendront le club et qui feront sans doute mieux », a-t-il martelé.

Le président du Directoire et son associé du Conseil de surveillance apprécieront !