Real Madrid : Mauvaises nouvelles pour Gareth Bale et Luka Jovic

Alors qu’ils réalisent une saison en deçà des attentes placées en eux, Gareth Bale et Luka Jovic viennent d’enregistrer un coup dur. Les deux attaquants n’ont pas participé à l’entrainement collectif mercredi.

Gareth Bale et Luka Jovic absents à l’entraînement

Samedi, le Real Madrid va tenter de renouer avec la victoire et conserver la tête de la Liga. Accrochés par le Celta Vigo (2-2) lors de la dernière journée, Zinedine Zidane et ses hommes se déplacent sur la pelouse de Levante. Une rencontre à laquelle ne pourraient pas prendre part Gareth Bale et Luka Jovic.

Mercredi, le club annonçait que Gareth Bale et Luka Jovic n’avaient pas pris part à l’entraînement du jour. D’après le communiqué du Real Madrid, les deux attaquants souffrent d’une gastro-entérite. Les deux joueurs ont reçu l’autorisation de rentrer chez eux afin de ne pas contaminer le reste de l’effectif. A noter que Marco Asensio s’est entraîné en marge du groupe. L’Espagnol devrait bientôt reprendre l’entraînement collectif après plusieurs mois d’absence.

Gros chocs à venir pour Zinedine Zidane

Gareth Bale a de nouveau manqué l’entraînement avec le Real Madrid. Le Gallois était déjà absent à Valdebebas mardi. En attendant les retours de Bale et Jovic, Zinedine Zidane et ses poulains peaufinent leur déplacement sur la pelouse de Levante. Une rencontre qui sert de répétition avant la semaine cruciale qui les attend.

En l’espace de quelques jours, le Real Madrid va affronter tour à tour Manchester City et le FC Barcelone. Mercredi 26 février, Zinedine Zidane et ses hommes vont recevoir le club anglais en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Dimanche 1er mars, le Real recevra le Barça pour un Clasico décisif pour la course au titre. Des rencontres pour lesquelles Gareth Bale et Luka Jovic sont espérés.