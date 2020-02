FC Nantes : Pourquoi Abdoulaye Touré refuse de prolonger ?

L’été prochain risque d’être chaud du côté du FC Nantes. Abdoulaye Touré aurait refusé de prolonger son bail expirant en juin 2022 avec le club nantais. Une décision qui fait les affaires de ses courtisans.

Abdoulaye Touré aurait décliné une offre de prolongation

Abdoulaye Touré dit non ! Après plusieurs mois de rumeurs et de tractations, le renouvellement de bail du milieu de terrain du FC Nantes devrait être une nouvelle fois repoussé. Comme le révèle 20 Minutes, le Français attend encore plus d’assurances de son club. La source explique qu'Abdoulaye Touré perçoit actuellement un salaire de près de 40 000 euros par mois. C’est l’un des salaires les plus bas du club nantais. Et s’il perçoit un tel montant, le milieu de terrain en est aussi responsable.

En effet, Abdoulaye Touré a gravi les échelons au FCN. De l’équipe réserve vers un prêt au Poiré-sur-Vie avant de revenir au FC Nantes en 2015, le milieu de terrain est finalement parvenu à s’imposer en équipe première. Il est aujourd’hui le capitaine du FC Nantes version Christian Gourcuff. Le joueur de 25 ans avait l’occasion de prolonger son bail avec le club nantais avec un joli salaire à la clé. Mais Abdoulaye Touré aurait refusé la proposition généreuse de ses dirigeants, car dans le fond il espère rejoindre un club plus huppé.

Sa volonté de changer d’air

Il faut dire que le milieu de terrain n’a jamais caché ses envies de départ. Le capitaine nantais souhaite révéler un nouveau challenge et sait que « cela passe par l’extérieur ». Abdoulaye Touré est persuadé que sa carrière le conduira vers de nouveaux horizons. Des signaux positifs envoyés à ses éventuels courtisans. Plusieurs clubs de Premier League, dont West Ham, resteraient à l’affût pour son transfert. Le mercato estival risque donc d’être très mouvementé pour le Canari.