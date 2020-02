ASSE : Claude Puel ou son équipe, Alonzo désigne le responsable

Jérôme Alonzo ne regarde pas du côté des dirigeants de l’ ASSE pour expliquer les mauvais résultats du club ligérien. Bien au contraire de plusieurs consultants sportifs, il épargne les présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo et la direction.

Crise à l' ASSE, Romeyer et Caïazzo épargnés par Alonzo

L’ ASSE traverse une période très délicate en ce moment. Après 25 journées de Ligue 1, l’équipe de Claude Puel est 16e au classement. Et elle n’a que 2 points de plus que le Dijon FCO qui est barragiste. La situation de l’AS Saint-Étienne est donc très critique, car elle s’est dangereusement rapprochée de la zone rouge de relégation en Ligue 2.

Dans les commentaires de plusieurs consultants et journalistes sportifs, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont mis en cause. Quant aux deux présidents, ils semblent rejeter la faute sur David Wantier, le directeur de la cellule recrutement de l’ ASSE. Ce dernier est en effet en passe d’être remercié. L’ancien agent de joueurs est convoqué par la direction stéphanoise, le 27 février, « pour évoquer la question de la poursuite de ses missions ».

Jérôme Alonzo défend Claude Puel et accuse ses joueurs

Mais selon Jérôme Alonzo, ni Romeyer, ni Caïazzo, ni Claude Puel ne sont les responsables des huit dernières défaites des Verts en championnat. Bien au contraire, il accuse ouvertement les joueurs et défend le coach et manager général de Sainté.

« Puel a eu des résultats partout où il est passé, en France et à l'étranger. À un moment donné, les joueurs doivent se dire qu'ils ont toutes les armes à disposition : Geoffroy-Guichard, le public, le centre d'entraînement de l'Etrat, le maillot Vert, Claude Puel », a indiqué l’ancien gardien de but de l’ ASSE (1997-2001), dans Le Progrès.

D’après Alonzo, toute l’équipe doit « se remettre en question, faire son introspection, sinon ça va être compliqué » pour eux de remonter la pente.