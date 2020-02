OM : Performance, Eric Gerets combat une fausse analyse

L’ OM carbure cette saison et s’est créé un boulevard dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Mais contrairement à une fausse analyse, Eric Gerets croit savoir exactement comment l’ Olympique de Marseille en est arrivé à cette performance.

Eric Gerets loue le coaching de Villas-Boas

L’ OM brille cette saison sous le coaching d’André Villas-Boas, nommé sur le banc fin mai. Après 25 journées de Ligue 1, il n’y a pratiquement plus personne à penser que l’ Olympique de Marseille ne se qualifiera pas pour la Ligue des Champions en fin de saison. Mieux, les Marseillais (2es de Ligue 1), avec 11 points d’avance sur les Rennais (3es) et 12 points sur les Lillois (4es), devraient conserver leur place jusqu’à la fin de la saison. C’est dire la performance de l’écurie olympienne. Une performance qu’ Eric Gerets met à l’actif du technicien portugais. L’ancien entraîneur marseillais est convaincu que « le travail de Villas-Boas fait beaucoup de bien à l’équipe et à tout Marseille depuis le début de la saison ».

Eric Gerets salue le travail collectif des Marseillais

En revanche, Eric Gerets ne veut pas mettre un joueur en avant. Alors que plusieurs observateurs évoquent la Payet-dépendance ou la Mandanda-dépendance, l’ancien patron du banc olympien ne partage pas cette analyse. Il estime que la performance de l’ OM est plutôt le résultat d’un travail collectif. Dans un entretien accordé au Phocéen, l’ex-coach olympien a déclaré ne pas vouloir « mettre un seul joueur en avant, parce que l’OM fonctionne en équipe cette année ». Il explique que « les bons résultats sont dus à l’état d’esprit du collectif et au bon travail du staff ». Enfin, Eric Gerets estime « injuste de mettre quelqu’un en valeur plus qu’un autre ».

L’ OM vraiment Payet-dépendance ou Mandanda-dépendance ?

Dimitri Payet est un joueur doté d’un talent au-dessus de la moyenne. Quant à Steve Mandanda, il a clairement retrouvé son meilleur niveau cette saison. Mais on se tromperait de croire qu’il y a une Payet-dépendance ou une Mandanda-dépendance à l’ OM. Si Dimitri Payet marque un joli but qui permet à l’ Olympique de Marseille de l’emporter, on crie Payet-dépendance. Mais on oublie que le club olympien ne l’a pas emporté rien que parce que l’ancien Hammer a marqué, mais également parce que d’autres Marseillais ont empêché les adversaires de marquer. Bref, on dit Payet-dépendance pour 7 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 cette saison. Alors il faut s’inquiéter pas seulement pour le club marseillais, mais pour le niveau du championnat et pour la facilité avec laquelle on attribue des qualificatifs extraordinaires aux joueurs.