Mercato ASSE : Ruffier sur le marché ? Pierre Ménès s'étonne !

La rumeur sur un possible transfert de Stéphane Ruffier de l’ ASSE, lors du mercato estival prochain, surprend Pierre Ménès.

ASSE : Puel a-t-il l'intention de se séparer de Ruffier ?

Claude Puel a-t-il vraiment l’intention de se séparer de Stéphane Ruffier l’été prochain ? Les bruits de couloir laissent croire que l’emblématique gardien de but de l’ ASSE a une relation difficile avec le nouvel entraineur et manager général du club ligérien. Une relation dite tendue qui déteindrait négativement sur les performances du portier N°1 des Verts.

En effet, Ruffier n’est plus aussi décisif que par le passé. Cette saison, il a encaissé 40 buts en 22 matchs disputés en Ligue 1, dont 24 lors des 10 dernières journées. Pierre Ménès avait d’ailleurs critiqué le dernier rempart de l’AS Saint-Étienne, après la défaite contre Brest (3-2) au stade Francis-Le Blé.

« Les Verts menés (3-0) à Brest à la mi-temps, sur des buts inscrits face à une défense apathique et un Stéphane Ruffier qui a l’air d’être au bout de sa vie », a-t-il commenté sur son blog. Dans ses échanges avec des internautes, le consultant de Canal+ avait exprimé son inquiétude sur le niveau actuel du gardien de but de 33 ans.

« Il y a un joueur qui m’inquiète beaucoup dans cette équipe, c’est Stéphane Ruffier, que je trouve quasiment en dépression. Il voit passer les ballons, il semble au bout du rouleau », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Pierre Ménès surpris par la rumeur de départ de Ruffier

Malgré tout, Pierre Ménès s’étonne de la prétendue intention de Claude Puel de laisser partir le natif de Bayonne à l’été. « Ha il ne veut plus de Ruffier non plus ? Mais il va jouer avec qui la saison prochaine ? Et dans quelle division », a soufflé le journaliste sportif, sur son compte Twitter.

Notons que l’ ASSE est 16e de Ligue 1 et menacée de relégation en Ligue 2. Quant à Stéphane Ruffier, il est le gardien de but titulaire des Stéphanois, depuis la saison 2011-2012. En neuf exercices consécutifs, il totalise 385 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot des Verts. Il est sous contrat jusqu’en juin 2021 et son tarif est estimé à 3 M€ par Transfermarkt.