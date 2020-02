FC Nantes : Le crédit de Gourcuff commence déjà à s’épuiser

Première zone de turbulence pour Christian Gourcuff au FC Nantes. Épargné par les critiques en début de saison, l’entraineur nantais épuise quelque peu son crédit auprès des supporters. Explications…

Christian Gourcuff ciblé par les supporters nantais

Suite au départ de Vahid Halilhodzic, le FC Nantes s’est attaché les services d’un nouvel entraineur en la personne de Christian Gourcuff. Le coach français a pris les commandes de l’équipe nantaise avec pour mission de redresser une institution en perdition. Et l’arrivée de Christian Gourcuff a tout changé chez les Canaris. Enfin presque...

En effet, les résultats sportifs étaient au rendez-vous, au point où le FC Nantes s’est hissé à la troisième de Ligue 1 après 8 journées. Cependant, les Canaris ont chuté en cette seconde partie de saison, suite à des blessures en cascade. Le club nantais est désormais 12e du championnat avec sept points de retard sur le Stade Rennais (3e de Ligue 1).

Le constat est clair, le rendement du FCN a considérablement baissé et Christian Gourcuff ne parvient plus à trouver la solution pour relancer la machine nantaise. Les renforts offensifs - Renaud Emond et Anthony Limbombe - n'ont toujours pas donné satisfaction. Le système d’attaque ne fonctionne pas et la défensive nantaise a perdu sa solidité.

Le FC Nantes reste sur une série de six matchs consécutifs sans victoire (4 défaites et deux nuls), toutes compétitions confondues. Un bilan inquiétant. Dans de telles circonstances, l’entraineur est toujours pointé du doigt. Et Christian Gourcuff ne fait pas exception à la règle. La qualité du jeu proposé par le coach nantais commence à agacer les supporters du club.

Un sondage accablant

En effet, l’inquiétude a fait son retour à la Jonelière. La foule se déplace de moins en moins à la Beaujoire. Seulement 21 000 spectateurs étaient présents au stade samedi dernier lors du match nul (0-0) face au FC Metz. Le Podcast FC Nantes a alors organisé un sondage pour tenter d’expliquer cette baisse d’affluence. 43% des votants ont expliqué qu’ils n’allaient plus voir les rencontres du FC Nantes à cause de la qualité des matchs. Tandis que 39% des votants se disent lassés.

Le message est clair. Le patron du FC Nantes, toujours soutenu en interne, a intérêt à rapidement retourner les opinions pour conserver son statut sur les bords de l'Erdre.