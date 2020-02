LOSC - OM (1-2) : L’homme du match désormais identifié ?

Affiche de la 25e journée de Ligue 1, le choc entre le LOSC et l’ OM (1-2) a tenu toutes ses promesses. Si de nombreux joueurs se sont fait remarquer, le tout est désormais de savoir qui a le plus brillé lors de ce match entre Lille OSC et l’ Olympique de Marseille.

Pas de Lillois comme homme du match LOSC-OM ?

Auteur de l’ouverture du score, Victor Osimhen a brillé lors du choc entre le LOSC et l’ OM. Mais il serait très difficile, voire impossible, de faire du buteur nigérian de 21 ans l’homme du match. Car c’est bien connu qu’on n’attribue jamais, ou presque, ce statut à un joueur de l’équipe vaincue. Idem pour le gardien lillois Mike Maignan malgré le penalty arrêté de Valentin Rongier.

Boubacar Kamara, homme de LOSC-OM ?

Pour désigner l’homme de cette rencontre entre les Lillois et les Marseillais, il fallait donc se tourner du côté de ces derniers. Ce que Daniel Riolo a bien compris. Et selon le journaliste de RMC Sport, l’homme du match, c’est Boubacar Kamara. Dans After Marseille, le célèbre journaliste déclare avoir « compris que Villas-Boas mettait Kamara quand il y avait un match qui ressemblait à une grosse affiche ». Et le minot de 19 ans ne faillit jamais à chaque fois qu’il est positionné en sentinelle.

Daniel Riolo est même convaincu que Boubacar Kamara ne se contente pas d’être performant, mais rend également efficace la charnière Caleta-Car / Alvaro. Un duo à qui il n’hésite pas à prêter main-forte si bien que « souvent, ça se transforme à une charnière à trois ».

Enfin, le journaliste dit avoir noté que le défenseur central de formation ne se plaint plus d’être repositionné en milieu défensif, contrairement à ses réticences du début. Un comportement qui n’avait pas plu à Daniel Riolo.