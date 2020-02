FC Barcelone : Messi rompt le silence sur le nouveau scandale

Un nouveau scandale secoue le FC Barcelone depuis le début de la semaine. Après Gerard Piqué, c’est au tour de Lionel Messi de se prononcer sur cette nouvelle crise barcelonaise.

Une nouvelle crise au FC Barcelone ?

Le FC Barcelone doit encore gérer une nouvelle crise, après celle provoquée récemment par les déclarations d’Eric Abidal pour justifier le limogeage d’Ernesto Valverde. Cette fois, c’est le président Josep Maria Bartomeu lui-même qui serait directement impliqué dans l’affaire. Le dirigeant catalan est accusé par la presse espagnole d’avoir signé un accord secret avec une société de communication numérique pour soigner son image auprès des fans. Ce qui ne serait pas une mauvaise chose.

Mais le hic, c’est que toute cette communication numérique fonctionnait sur du faux. Autrement dit, les messages postés par la société numérique étaient montés de toutes pièces. Il ne s’agissait pas de messages authentiques en soutien à Josep Maria Bartomeu.

Pire, la société ne faisait pas que du faux pour le président du FC Barcelone. Les faux comptes créés par la société s’attaquaient d’autre part aux adversaires politiques de Josep Maria Bartomeu et même à Lionel Messi et à Gerard Piqué. Deux joueurs accusés d’être opposés à une partie de la direction catalane.

Josep Maria Bartomeu dément les accusations

Bien sûr que Josep Maria Bartomeu s’est dépêché de démentir toutes ces accusations. Il a expliqué que « le Barça n’a jamais engagé de service pour discréditer qui que ce soit » et que c’était « carrément faux » de l’accuser de telles pratiques. Il a ensuite assuré qu’il se défendrait « par tous les moyens et devant tous ceux qui » lançaient ces accusations. Enfin, le dirigeant des Blaugranas a rencontré les cadres du vestiaire pour leur expliquer que ces accusations n’avaient rien de fondé. Mais la presse espagnole semble tenir des preuves solides impliquant le président barcelonais dans les magouilles qui lui sont reprochées.

Quelle réaction de Lionel Messi devant la nouvelle crise ?

On se rappelle que Lionel Messi n’était pas resté silencieux lorsqu’Eric Abidal avait évoqué des difficultés avec certains joueurs pour justifier le limogeage d’Ernesto Valverde. C’est dire si l’on s’attendait à une réaction du génie argentin face à cette nouvelle crise. Une réaction d’autant plus attendue que cette fois, le maître à jouer du FC Barcelone est clairement attaqué. Et le sextuple Ballon d’Or a réagi, après son retour de voyage à Dubaï.

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Lionel Messi s’est dit « surpris » de tout ce qui se passe. Une situation qu’il juge « vraiment... bizarre ». Le capitaine barcelonais semble avoir du mal à croire ce qu'il entend. Mais il ne veut pas écarter les accusations du revers de la main parce que les journalistes « disaient aussi qu’il y aurait des preuves ». Alors, l’Argentin préfère « attendre de voir si c’est vrai ou pas » avant de se prononcer.