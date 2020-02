Manchester United : Rashford, le verdict est plus dur que prévu

Attaquant de Manchester United, Marcus Rashford est victime d’une blessure au dos. Une blessure qui l’éloignera des pelouses durant plusieurs mois. L’international anglais pourrait manquer l’Euro 2020, a laissé entendre son coach, Ole Gunnar Solskjaer.

Fin de saison pour Marcus Rashford ? Solskjaer ne rassure pas

Touché au dos, Marcus Rashford n’a plus joué avec Manchester United depuis plus d’un mois. Sa dernière apparition remonte au 15 janvier face à Wolverhampton en FA Cup. L’international britannique a passé des examens médicaux et le verdict est plus grave que prévu. C’est le sens du message d’Ole Gunnar Solskjaer, présent en conférence de presse ce mercredi.

L’entraineur des Red Devils s’est en effet montré très pessimiste concernant l’état de santé de son joueur. Ole Gunnar Solskjaer a expliqué que Marcus Rashford n’est pas certain de rejouer cette saison. L’attaquant de 22 ans pourrait être indisponible pour le reste de la saison. « Il a passé un scanner et c'est plus grave que ce que nous pensions. Il sera encore absent plusieurs mois, définitivement », a déclaré Ole Gunnar Solskjaer devant les médias.

Il pourrait manquer l'Euro 2020

En cas de plus de quatre mois d'absence, Marcus Rashford dira alors au revoir à l’Euro 2020 avec les Three Lions. « Et s'il n'est pas suffisamment remis, il n'ira pas à l'Euro », a indiqué le coach du club anglais. Une longue absence de Marcus Rashford serait un véritable coup dur pour les Reds Devils, mais aussi pour la sélection anglaise. Pour mémoire, le joueur de 22 ans a inscrit cette saison 19 buts en 31 matchs, toutes compétitions cette saison. Le diagnostic définitif et la durée d’indisponibilité seront bientôt connus pour le jeune attaquant, qui a déjà manqué plusieurs semaines de compétitions.