Barça Polémique: Lionel Messi, son avis sur l’affaire I3 Vendures

Selon la presse espagnole, le FC Barcelone aurait fait appel à la société I3 Vendures pour dénigrer certains joueurs du club. Lionel Messi a donné son avis sur cette affaire embarrassante.

La réponse énigmatique de Lionel Messi

C’est LE scandale qui secoue le FC Barcelone depuis plusieurs jours. Le club catalan aurait engagé une société de communication baptisée I3 Vendures pour soigner l’image de Josep Maria Bartomeu via les réseaux sociaux. Dans un premier temps, ladite société a parfaitement rempli son rôle en créant des centaines de comptes «fakes» sur les réseaux sociaux pour encenser le président catalan et toute son équipe, remis en cause pour ces récents échecs sur la scène européenne.

Mais ce n’est pas tout. La société I3 Vendures aurait également pour mission de discréditer ses opposants. Des anciennes gloires du club, dont Carles Puyol et Pep Guardiola, mais aussi certains cadres du vestiaire du FC Barcelone tels que Gerard Piqué ou encore Lionel Messi, auraient été prises pour cible.

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, le génie argentin s’est exprimé sur cette affaire. Lionel Messi s’est dit surpris par ces révélations. « Cela m’a surpris. J’étais en voyage (à Dubaï, ndlr). Quand je suis arrivé, j’ai appris tout ça. Le président Bartomeu nous a dit la même chose que ce qu’il a dit en public et en conférence de presse. Je ne peux pas en dire beaucoup plus », a-t-il déclaré.

Lionel Messi préfère patienter

Malgré tout pour Lionel Messi, il est difficile de démêler le vrai du faux dans cette histoire. « En vérité je trouve ça bizarre. Mais, les journalistes disaient aussi qu’il y aurait des preuves », a-t-il laissé entendre. Pour la Pulga, « il faudra attendre de voir si c’est vrai ou pas. On doit attendre de voir ce qui se passera avec tout ça ».

Si le FC Barcelone nie cette stratégie de communication, la mise au point des dirigeants a visiblement beaucoup de mal à convaincre les cadres du club.