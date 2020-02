PSG, Inter Mercato : Première décision de Leonardo pour Mauro Icardi

Prêté cette saison avec option d’achat au PSG, Mauro Icardi n’est pas encore fixé sur son avenir avec le Paris Saint-Germain. Du côté de la direction du club, la situation de l’Argentin est loin d’être préoccupante.

Du nouveau dans le dossier Mauro Icardi

Arrivé dans les dernières heures du mercato estival, Mauro Icardi réalise une bonne saison au PSG. Le joueur prêté par l’Inter Milan s’est offert le luxe de reléguer Edinson Cavani, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain (199 réalisations), sur le banc.

Alors qu’il est prêté avec option d’achat au PSG, Mauro Icardi n’est pas encore situé sur son avenir dans la capitale. Toutefois, une tendance se dégage ces derniers jours. Plusieurs médias rapportent que le Paris Saint-Germain ne compte pas s’offrir définitivement l’attaquant de 26 ans en levant l’option d’achat estimée à 70 millions d’euros.

Une situation qui ne déplairait pas à Mauro Icardi. L’international argentin (8 sélections/1 but) ne serait pas contre le fait de retrouver sa famille restée en Italie. Au moment où bon nombre d’observateurs pensent qu’ Icardi va quitter le PSG, Quotidiano Sportivo révèle qu’il n’est pas exclu que le joueur de l’Inter Milan finisse par rester au Paris Saint-Germain.

Wanda Nara partie pour contrarier Leonardo ?

D’après le média, Leonardo ne compte pas prendre de décision à la hâte pour Mauro Icardi. Selon les informations du Quotidiano Sportivo, le directeur sportif du PSG souhaite attendre la fin de la saison pour décider de la levée ou pas de l’option d’achat fixée par l’Inter Milan. Si Leonardo compte prendre son temps, Wanda Nara aurait déjà tranché pour le joueur.

D’après Tuttosport, la compagne et agent de Mauro Icardi préfèrerait qu’il retourne en Italie. A en croire le média, Wanda Nara ne supporterait plus que le joueur soit éloigné de sa famille encore pour longtemps. Même s’il venait à rentrer en Italie, il est peu certain que l’Argentin retourne à l’Inter Milan.

Mauro Icardi n’entre pas dans les plans d’Antonio Conte. Le coach des Nerazzurri compte déjà Romelu Lukaku et Lautaro Martinez. Une signature à la Juventus, intéressée par le joueur, n’est pas à exclure l’été prochain.