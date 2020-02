Man City mercato : annoncé vers le PSG, Pep Guardiola a décidé !

Manchester City étant sous sanction de l’UEFA, Pep Guardiola serait ciblé par le PSG pour remplacer Thomas Tuchel. L’intéressé s’est exprimé sur son avenir pour Sky Sports, et rien dans son propos ne confirme certaines velléités que lui prêtent les médias.

Pep Guardiola succèdera-t-il à Thomas Tuchel ?

Pendant deux saisons, Manchester City pourrait ne pas participer aux compétitions européennes (Ligue des Champions et Ligue Europa). Pour les médias anglais, cette sanction infligée par l’UEFA au club mancunien, consécutivement à son non-respect du fair-play financier, va provoquer des défections en son sein. Même si l’écurie de l’homme d’affaires émirien Khaldoon Khalifa Al Mubarak projette de faire appel de la décision, plusieurs sources annoncent que son entraîneur Pep Guardiola pourrait quitter son banc.

Le PSG qui ne semble pas convaincu par son entraîneur Thomas Tuchel envisagerait son départ à la fin de la saison. Des noms de coachs de haut niveau circulent pour remplacer l’allemand. Celui de Pep Guardiola arrive en tête de ces rumeurs de ces dernières semaines, ce qui a amené l’intéressé à sortir un démenti. Dans le média sportif, le technicien espagnol a demandé : « J'ai dit il y a un mois que j'aimais ce club (Manchester City, ndlr), j'aime être ici. Pourquoi devrais-je partir ? »

Remplacement de Thomas Tuchel, un coup dur pour le PSG ?

Manchester City veut saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans le but de faire annuler cette décision de l'UEFA. Pep Guardiola dit avoir parlé aux joueurs de son équipe avant de préciser : « au cours des trois mois à venir, nous nous concentrerons sur ce que nous devons faire et par la suite nous verrons la sentence (du TAS). » Il a ensuite assuré en ce qui le concerne : « Personnellement, je serai là. Je veux rester pour continuer à aider le club et maintenir ce niveau aussi longtemps que possible. »

Le Paris Saint-Germain qui est annoncé aux trousses de Pep Guardiola peut donc déjà se faire une raison, l’ancien coach du FC Barcelone ne viendra pas sur son banc à la fin de la saison.