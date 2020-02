PSG : Sortie de Neymar après Dortmund, Leonardo éclaboussé ?

Transparent lors du choc entre le Borussia Dortmund et le PSG (2-1), Neymar avait pointé la prudence excessive des dirigeants parisiens pour son processus de reprise. Selon les toutes dernières informations liées à l’affaire, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a effectivement empêché un retour rapide de la star brésilienne à la compétition.

Neymar furieux après la défaite du PSG contre le Borussia Dortmund

Après deux semaines d’indisponibilité, Neymar faisait son grand retour à la compétition avec le PSG contre le Borussia Dortmund, mardi soir. Il ne pouvait pas y avoir plus belle occasion qu’un huitième de finale de la Ligue des Champions pour se mettre en valeur. Mais la montagne a accouché d’une souris. Alors que le Brésilien était attendu pour mener son équipe à la victoire, il a livré une prestation très moyenne malgré son but. Un but qui lui avait d’ailleurs été offert sur un plateau d'or par Kylian Mbappé.

Une prestation fantomatique pour laquelle l'enfant de Mogi das Cruzes n’avait pas hésité à accuser clairement les dirigeants du Paris Saint-Germain. Il leur a reproché leur prudence excessive en empêchant son retour rapide à la compétition.

Leonardo visé par les déclarations de l’ancien Barcelonais ?

Ce jeudi, Le Parisien a publié de nouvelles informations concernant l’affaire. Selon le média francilien, la sortie de Neymar visait réellement Leonardo. Ce dernier se serait en effet opposé à un retour rapide de l’Auriverde à la compétition, conformément aux recommandations du staff médical. Et ce contre l’avis de l’entraîneur Thomas Tuchel qui était chaud pour aligner le joueur contre l’ OL puis le Dijon FCO.

Pendant ce temps, Neymar « a pourtant supplié de jouer avant » les 8es de finale de la Ligue des Champions, selon les révélations de son entourage dans le quotidien francilien. Il faut souhaiter que cette affaire ne dégénère pas au moment où le club de la capitale doit se concentrer sur la manche retour. Et il n’y pas d’autre solution qu’une victoire.