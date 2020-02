Dortmund - PSG (2-1) : Emre Can raconte sa lutte contre Neymar

Neymar a été l’auteur de l’unique but du PSG, face au Borussia Dortmund (1-2). Emre Can raconte pourtant qu’il a muselé, tant bien que mal, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain.

Emre Can raconte son duel musclé avec Neymar

Neymar aurait pu être plus décisif contre le Borussia Dortmund, lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions. La star du PSG aurait pu marquer plus d’un but et même offrir des passes décisives. Sauf que le Brésilien a eu Emre Can sur son dos, pour l’en empêcher. C’est ce que ce dernier a confié au micro de Sky, dans des propos relayés par RMC Sport.

« J’ai essayé d’être agressif avec lui », a confié le milieu de terrain allemand. « C’est ce que j’essaye toujours de faire, que l’adversaire soit Neymar ou un autre », a-t-il expliqué. Emre Can admet certes que l’attaquant de 28 ans « est un joueur de classe mondiale, mais il n’avait pas peur de lui ».

La recrue hivernale du Borussia a indiqué qu’il a « essayé chaque fois d’être présent dans les duels » avec Neymar. L'attaquant de 19 ans, Erling Haaland (69e et 77e) a été l'auteur des buts du Borussia et Neymar (75e) avait égalisé pour Paris.

Duel Neymar - Emre Can, acte 2 le 11 mars au Parc des Princes

Il faut indiquer que le milieu de terrain de 26 ans a récupéré dix ballons, lors du match remporté (2-1), au Signal Iduna Park. Comme il l’avait recommandé à ses coéquipiers, il a était très engagé et déterminé contre les Parisiens. L’un de ses partenaires, notamment Mats Hummels a témoigné des qualités athlétiques et techniques de l’international allemand.

« Il apporte de la stabilité. Il est très fort physiquement, très athlétique, et il va au duel », a apprécié le défenseur central de Dortmund. Rendez-vous le 11 mars prochain pour le match retour au Parc des Princes. Espérons pour Neymar qu'il retrouve du rythme dans trois semaines. Ce dernier s'était plaint d'avoir été préservé trop longtemps, en vue du match aller.