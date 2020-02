Ligue Europa : Arsenal contre l’Olympiakos, ça promet !

Arrivé en Décembre à la tête des "Gunners", l’entraîneur espagnol Mikel Arteta semble avoir trouvé la bonne formule au regard de l'invincibilité d'Arsenal depuis le début de l’année 2020. Ce soir, les Gunners affrontent une équipe de l’Olympiakos, l'autre invincible d'Europe, sans Matteo Guendouzi.

Arteta le sait, Arsenal doit confirmer sa bonne forme du moment

C’est un déplacement périlleux pour le club londonien, surtout compte tenu de l’état de forme des grecques à domicile. En effet, les déplacements en Grèce sont rarement fructueux pour Arsenal, avec seulement une victoire en six déplacements.

L’ancien coach Unai Emery avait pour habitude de faire jouer les jeunes lors des matchs de groupe de la Ligue Europa. C’est d’ailleurs la politique des Gunners en Ligue Europa. Donner du temps de jeu aux jeunes et les mettre en avant afin de mieux les vendre ou les faire grandir.

Mikel Arteta ne devrait probablement pas trop déroger à la politique du club. En effet, Arteta fait confiance aux jeunes qui le lui rendent bien jusqu’ici. Toutefois, une interrogation demeure au sujet de la situation de Matteo Guendouzi. Ce dernier a été puni par Arteta le week-end dernier. Sera-t-il de la partie ce soir ? A ce sujet, l’ancien assistant de Pep Guardiola à Manchester City a indiqué ne pas être de ceux qui punissaient indéfiniment ses joueurs, si ces derniers reconnaissent leurs torts et reviennent dans le droit chemin. Nous y verrons plus clair ce soir.

L’Olympiakos le Pirée, l’autre club invincible d’Europe après Liverpool

Engagé dans un duel acharné pour la tête du championnat avec l’un de ses principaux rivaux, le PAOK Salonique, l’Olympiakos est un véritable épouvantail à domicile, et ce n’est pas son dernier adversaire Panionios qui dira le contraire après la lourde défaite 4-0. En Grèce, il ne fait pas bon de se déplacer pour affronter l’Olympiakos qui n’a pas encore perdu en championnat de la saison, 18 victoires et 6 nuls (11 victoires et 1 nul à domicile).

Eliminé de la Ligue des Champions par le Bayern Munich et Tottenham, le club grec a su changer et développer un football très attractif ses derniers mois. Sérieux outsider pour la victoire finale en Ligue Europa, le club dispose d’atouts offensifs pouvant déstabiliser la fragile défense d’Arsenal, à l’instar du joueur français Matthieu Valbuena. Le match promet d’être agréable.