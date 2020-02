Mercato OL : Rudi Garcia veut rester avec les Lyonnais !

Rudi Garcia, l’entraineur principal de l’ OL a envoyé un message assez clair à Jean-Michel Aulas sur son futur entre Rhône et Saône.

Rudi Garcia veut poursuivre à l' OL le plus longtemps possible

Rudi Garcia a signé à l’ OL, le 14 octobre 2019, jusqu’au 30 juin 2021. Cependant, son contrat est lié à la performance du club rhodanien. L’entraineur de 56 ans souhaite pourtant s’inscrire durablement dans la capitale des Gaules. Mais il n’a pas toutes les cartes entre ses mains. « Si ça ne tenait qu’à moi, je resterais ici pour toujours », a-t-il exprimé dans le Corriere dello Sport.

« La ville est belle, le club me plaît », a justifié le coach de l’Olympique Lyonnais. Toutefois, Rudi Garcia se tient prêt si d’aventure son contrat devait être écourté à Lyon. « Après, s’ils me demandent de partir, on verra », a-t-il glissé, dans des propos rapportés par RMC Sport.

En effet, l’ancien patron du staff technique de l’ OM (2016-2018) est séduit par les installations de l’ OL. Selon lui, Jean-Michel Aulas a été bien inspiré en dotant son club d’infrastructures dignes de grands clubs.

« C’est un visionnaire, il a compris avant les autres l’importance des infrastructures. Ici, il y a un plan de relance sérieux et à moyen terme », a souligné Rudi Garcia, avant de justifier sa signature chez les Gones. « C’était facile de dire oui, même si mes anciens supporters de l’ OM l’ont mal pris », a-t-il déclaré.

L'avenir de Rudi Garcia à l' OL dépendra de son bilan en fin de saison

Après quatre mois à la tête de l’encadrement technique de l’ OL, Rudi Garcia n’est toujours pas parvenu à redresser la barre du club. Lyon est 11e de Ligue 1 avec 34 points en 25 journées. Les Rhodaniens ont un retard de 7 points sur le Stade Rennais qui occupe la 3e place du podium, et de 18 points sur Marseille (2e). Malgré tout, l’équipe de Jean-Michel Aulas se porte bien dans les coupes.

Pour preuve, elle est en 8e de finale de la Ligue des Champions et affrontera la Juventus, le 26 février à Décines. L’Olympique Lyonnais est également qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue et pour les demi-finales de la Coupe de France. Et nul ne doute que les résultats de Lyon dans ces compétitions détermineront l'avenir de Rudi Garcia à l' OL.