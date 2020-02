Stade Rennais : Nicolas Holveck pour succéder à Olivier Létang ?

Annoncé au Stade Rennais pour remplacer Olivier Létang à la tête du club breton, Nicolas Holveck s’est exprimé sur le sujet. Le directeur général adjoint de l’AS Monaco va-t-il débarquer à Rennes dans un futur proche ?

Stade Rennais : Nicolas Holveck répond à la succession d’Olivier Létang

Oliver Létang, qui assurait la présidence du Stade Rennais depuis novembre 2017, a perdu son poste le 7 février dernier. Son bilan positif - une Coupe de France et une huitième de finale de Ligue Europa au cours de la même année - n’a pas suffi pour lui éviter une éviction surprise. Les actionnaires du Stade Rennais – la famille Pinault – ont décidé de se séparer de l’homme de 47 ans et travaillent désormais sur sa succession.

En effet, c’est bien l’après Olivier Létang qui occupe tous les esprits du côté de Rennes. Qui sera son digne successeur ? Très vite le nom d’Arsène Wenger était annoncé dans le viseur du Stade Rennais. Mais l’ancien coach d’Arsenal a coupé court à la rumeur, expliquant qu’il n’était « pas candidat ». Par conséquent, les dirigeants rennais se tournent vers d’autres cibles.

Six autres candidats sont alors annoncés dans le viseur du Stade Rennais pour succéder à Olivier Létang. Et sur cette liste, Nicolas Holveck ferait office de grand favori afin de prendre les rênes du club breton. Mais le directeur général adjoint de l'AS Monaco a vite démenti cette rumeur grandissante.

Nicolas Holveck ne pense pas à quitter l’AS Monaco

En effet, dans des propos rapportés par Nice Matin, Nicolas Holveck a expliqué qu’il n’a eu aucun contact avec le Stade Rennais. « J’ai lu et j’ai entendu qu’on parlait de moi à Rennes, mais en ce qui me concerne, je n’ai eu aucun contact avec les dirigeants ou les actionnaires du Stade Rennais », a-t-il précisé.

Le dirigeant monégasque a également démenti des intérêts du LOSC, de l’ASSE ou encore des Girondins de Bordeaux. « On a parlé de moi à Bordeaux il y a un an alors que je n’avais pas de contact avec eux, à Saint-Étienne cet été aussi, et même à Lille je crois récemment », a-t-il rajouté. Mais ces rumeurs ne laissent pas Nicolas Holveck indifférent. « C’est flatteur », a répondu le dirigeant de l’ASM sans vouloir vexer personne.

Néanmoins, l’homme fort du club de la Principauté ne songe pas à un départ. « C’est flatteur, mais je suis à l’AS Monaco », a-t-il tranché. Les Rennais devraient alors vite oublier cette piste.