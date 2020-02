ASSE : Après Zaydou Youssouf, encore un blessé à l’Etrat

L’ ASSE aurait perdu un autre joueur sur blessure ce jeudi à l’entrainement. Visiblement touché au genou, le défenseur aurait été évacué rapidement de la pelouse de l’Etrat.

Nouvelle blessure à l' ASSE après Zaydou Youssouf

L’ ASSE a confirmé la blessure au genou de Zaydou Youssouf la semaine dernière. Le milieu de terrain devrait être opéré et ne rejouera plus cette saison. Mais l’AS Saint-Étienne n’est pas sortir de l’auberge. D’après les informations de L’Équipe, Loïc Perrin a quitté le terrain lors de l’entrainement des Verts ce jeudi, « en voiturette ».

Touché au genou, il semble sérieusement blessé si l’on en croit le quotidien sportif. La source indique que tous les coéquipiers du défenseur central se sont précipités autour de lui. Ce qui pourrait présager de la gravité de son mal.

Grosse inquiétude pour Loïc Perrin touché au genou

« Resté à terre, vite entouré de tous ses équipiers, Loïc Perrin a été évacué du terrain de l'Étrat, le centre d'entrainement et de vie de l'ASSE, en voiturette », a informé le journal national. Âgé de trente-quatre ans, le capitaine des Stéphanois est de plus en plus fragile.

Cette saison, il a pris part à 29 matchs toutes compétitions confondues, dont 21 en Ligue 1. Natif de Saint-Étienne, Loïc Perrin a toujours porté le maillot des Verts, et ce depuis 1997. Il a fait sa formation en 1997 et 2003, puis a débuté sa carrière en Ligue 2, lors de l’exercice 2003-2004. Le contrat du défenseur à l’ ASSE prend fin le 30 juin 2020.

Rappelons que Wahbi Khazri et Romain Hamouma, de retour de blessure, se sont remis à la course mardi, avant la réception du Stade de Reims, dimanche (15h) en Ligue 1.