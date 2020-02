OL : Karl Toko-Ekambi évoque la suite de la saison à Lyon

Karl Toko-Ekambi et l’ OL se déplacent sur le terrain du FC Metz, ce vendredi 21 février (20h45), en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. L’attaquant était en conférence de presse ce jeudi, pour évoquer ce match capital.

OL : Karl Toko-Ekambi justifie le coup de moins bien de Lyon

L’ OL n’a plus gagné en Ligue 1, depuis son succès sur le Toulouse FC (3-0), le 26 janvier 2020. Karl Toko-Ekambi et ses coéquipiers ont enregistré deux défaites et deux matchs nuls, lors de ses quatre derniers matchs de championnat, dans ce mois de février.

N’ayant pris que 2 petits points sur 12 possibles, l’Olympique Lyonnais a chuté jusqu’à la 11e place de Ligue 1, avec 34 points. L’équipe de Rudi Garcia est désormais devancée par des clubs concurrents, dans la course pour la 3e place du podium. Il s’agit entre autres de Rennes, Lille, Monaco, Montpellier, Nice et Bordeaux.

Mais l’attaquant recruté lors du mercato hivernal dernier n’est pas inquiet. « On ne peut pas gagner tous les matchs. C’est une mauvaise passe. On va se relever pour enclencher une série positive. L’équipe s’est régénérée et va redémarrer très fort », a-t-il rassuré.

Karl Toko-Ekambi a livré ensuite les raisons de ce coup de mou. « L’équipe avait beaucoup donné en début d’année. Il y avait un peu de fatigue », a-t-il expliqué, avant le déplacement de Lyon à Metz.

Karl Toko-Ekambi optimiste pour la suite de la saison de l' OL

Auteur de 2 buts et une passe décisive en Ligue 1 depuis sa signature officielle à l’ OL, le 20 janvier 2020, le Camerounais est en pleine confiance. « Tout se passe très bien sur le plan personnel. J’ai eu du temps de jeu. J’essaie d’être à la disposition du club, de mes coéquipiers. Il y a de gros matchs à jouer. Un compétiteur est boosté par tous les matchs, peu importe l’adversaire », a-t-il déclaré.

Karl Toko-Ekambi se tient en effet prêt pour les prochaines échéances du club rhodanien. À commencer par le match contre le FC Metz au stade Saint-Symphorien. « On sait que ce match est très important. On est concentré sur celui-là et on aura le temps de penser à la Ligue des Champions ensuite. On sait ce qu’on doit faire. On se doit d’être performant, que ce soit à l’extérieur ou à domicile », a exprimé le transfuge de Villarreal.

D’après la recrue hivernale, l’équipe de l’ OL « n’a pas de pression supplémentaire ». Selon cette dernière, « ils sont conscients que la situation est délicate en championnat », mais ils sont convaincus d’une réalité : c’est que le club termine toujours très fort la saison. Karl Toko-Ekambi estime de ce fait qu’il n’y a pas de raison de « s’affoler ».