FC Nantes : Une frayeur dans le groupe avant le match contre l’OM

Le FC Nantes ira défier l’ OM ce samedi (17h 30) lors de la 26e journée de Ligue 1. Et pour ce rendez-vous, Christian Gourcuff pourrait être privé de l’un de ses joueurs.

FC Nantes : Gourcuff privé de l’un de ses milieux offensifs face à l’OM ?

Deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueille le FC Nantes ce samedi dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. À quelques jours de cette rencontre, le mot d’ordre est clair pour les hommes d’André Villas Boas : s’imposer à domicile afin de conforter un peu plus leur deuxième place.

À l’inverse, les Canaris ont à coeur d’obtenir un résultat positif au Vélodrome. Le club nantais souhaite freiner la machine marseillaise. Une mission qui s’annonce très difficile, mais pas impossible. Une victoire face à l’OM permettra aux Nantais de mettre un terme à une série de six matchs consécutifs sans succès. Un objectif pour lequel Christian Gourcuff prépare minutieusement son équipe.

Pour le déplacement à Marseille, l’entraineur nantais devra faire sans sa nouvelle arme offensive, Renaud Emond. On savait le Belge victime d’une blessure au mollet. Il ne s’est pas encore remis de sa blessure et ne sera pas de la partie. Aussi, le FC Nantes pourrait être privé d’un autre attaquant. Cristian Benavente« a pris une béquille à l’entrainement ». Le milieu offensif est incertain pour la rencontre face à l’OM. Le doute concernant sa présence « sera levé demain vendredi », a expliqué Christian Gourcuff en conférence de presse.

Quelques bonnes nouvelles

Toutefois, le groupe nantais s’est considérablement renforcé depuis la semaine dernière. Nicolas Pallois, Dennis Appiah et Charles Traoré, Kalifa Coulibaly et Anthony Limbombé ont signé leur retour et devraient être présents face à l’Olympique de Marseille.

En revanche, il faudra patienter pour un retour de Marcus Coco. Victime d'une rupture des ligaments croisés au genou en début de saison, le milieu de terrain devrait « intégrer le groupe nantais la semaine prochaine ». Il va reprendre l’entrainement collectif et devrait disputer son premier match avec l’équipe réserve mi-mars, avant d’intégrer l’équipe première.