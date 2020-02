OL : Rudi Garcia et Lyon à Metz, en pensant à la Juventus

Rudi Garcia et l’ OL affrontent le FC Metz ce vendredi (20h45), avant leur match contre la Juventus. Même s’il ne le déclare pas ouvertement, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais pense naturellement au match de Ligue des Champions.

Le coach de l' OL songe à la Juventus et prévoit une rotation à Metz

En se déplaçant à Metz ce vendredi, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l’ OL songe évidemment au match de la Ligue des Champions contre la Juventus. Un rendez-vous fixé au mercredi 26 février (21h). « C’est humain de penser à ces rendez-vous européens », a admis Rudi Garcia, avant de remercier la LFP.

En effet, l’Olympique Lyonnais a bénéficié de 5 jours de repos, avant de recevoir la Vieille Dame. « On a eu cinq jours entre les deux matchs et cela peut nous aider pour la suite. On remercie la Ligue de nous laisser un peu de temps avant la Juventus. C’est bien et intelligent cette programmation », a-t-il apprécié.

En prévision de la venue des Bianconeri, le coach de l’ OL envisage une rotation dans son équipe, face au FC Metz. « Il y a une réflexion qui est menée par rapport au calendrier et sur le turnover », a-t-il informé.

Rudi Garcia redoute les matchs avant la Ligue des Champions

En tout cas, ce n’est pas forcément la sérénité chez Rudi Garcia lors du déplacement en Moselle. Car selon son constat, « les matchs avant et après la Ligue des Champions sont toujours difficiles à aborder ». « Cela est vrai pour presque toutes les équipes. On perd forcément un peu de points en championnat », a-t-il fait remarquer.

Lyon a en effet besoin de se rassurer avant d’affronter Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, dont les Français Blaise Matuidi et Adrien Rabiot… Le club rhodanien a été battu par l'OGC Nice (2-1) et le PSG (4-2), puis a été tenu en échec à domicile, par Amiens SC (0-0) et le RC Strasbourg (1-1).