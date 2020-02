FC Barcelone Mercato : Braithwaite affiche ses ambitions

C’est officiel, Martin Braithwaite s’est engagé le FC Barcelone. L’attaquant danois a signé un bail courant jusqu’en juin 2024 et nourrit de grandes ambitions avec son nouveau club.

Martin Braithwaite lâche ses premiers mots après sa signature

Martin Braithwaite a officiellement rejoint le FC Barcelone. Passé par Toulouse FC et les Girondins de Bordeaux, l’attaquant danois évoluait à Leganès depuis un an et demi. Le joueur de 28 ans a réalisé une bonne première partie de saison en Liga et va poursuivre sa carrière au Barça.

Les Barcelonais, en quête de renfort offensif pour compenser les blessures d’Ousmane Dembélé et Luis Suarez, sont en effet parvenus à mettre la main sur l’ancien Toulousain. Les Catalans ont levé sa clause libératoire estimée à 18 millions d’euros.

Martin Braithwaite a rejoint le FC Barcelone ce jeudi. Il a passé la traditionnelle visite médicale avec succès avant de parapher son nouveau bail. Il est désormais lié au Barça jusqu’en juin 2024. Le tout nouveau joueur du FC Barcelone a d'ailleurs livré ses premières impressions à la chaine du club. Il n’a pas caché sa joie de rejoindre son « club de rêve » et a hâte de débuter sous ses nouvelles couleurs. « Je suis très excité, c'est un rêve qui devient réalité. Tous ceux qui jouent au foot rêvent d'évoluer un jour au Barça. Et moi maintenant j'y suis », a-t-il confié.

Ses ambitions avec le FC Barcelone

L’attaquant danois nourrit également de grandes ambitions avec son nouveau club. Il souhaite progresser et tout donner pour remporter des titres avec le FC Barcelone. « C’est un club avec beaucoup de pression et d’attentes. Je suis ici pour remporter des titres », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « et bien sûr, je suis un buteur, donc je suis ici pour marquer des buts ».

Auteur de 8 buts en 27 apparitions cette saison avec Leganès, l’ancien Toulousain veut « franchir un cap » avec le FC Barcelone et passer « au niveau supérieur » dans sa carrière.