OM : Le résumé de la conférence de presse d’ André Villas-Boas

L’entraîneur de l’ OM André Villas-Boas était présent en conférence de presse ce jeudi. Comme à son habitude, le technicien portugais de l’ Olympique de Marseille a abordé tous les sujets avec la franchise qu’on lui connaît.

André Villas-Boas fait le point de l’infirmerie

L’ OM recevra le FC Nantes samedi lors de la 26e journée de Ligue 1. André Villas-Boas sera privé de Nemanja Radonjic (opéré d’une pubalgie mardi), de Florian Thauvin (trop juste) et de Jordan Amavi, laissé au repos pour « une petite contracture, mais seulement par précaution ». En revanche, Dimitri Payet « est à 100% disponible » après sa contracture à la cuisse.

Quel classement final pour l’ OM ?

L’ OM brille cette saison et est solide 2e de Ligue 1, à 11 points du Stade Rennais (3e), mais à 10 points derrière le PSG (1er). Certains observateurs pensent que les Marseillais sont en mesure de combler au point de rattraper, voire de coiffer, les Parisiens au sprint final. Un optimisme qu’ André Villas-Boas ne partage pas du tout. Selon le technicien portugais, « la première place ce n'est pas pour » l’ Olympique de Marseille qui vise seulement la 2e place finale. Pour y parvenir, le club olympien « veut faire neuf points sur les trois prochains matchs ». Ce qui permettrait d’« assurer déjà mathématiquement le podium ».

Mais même un carton plein sur les 3 prochaines rencontres ne garantirait pas la 2e place finale à l’écurie olympienne. Pour s’assurer définitivement la 2e place, les Marseillais devraient « faire une série de six victoires ». Un objectif pour lequel tout le vestiaire est mobilisé.

Le Portugais évoque les cas Rongier et Benedetto

Brillant avec le club phocéen qu’il a rejoint l’été dernier, Valentin Rongier n’a cependant pas encore marqué. Il a même raté à Lille un penalty qui lui aurait permis d’ouvrir enfin son compteur avec l’écurie olympienne. De quoi affecter le milieu de terrain ? Son coach avoue que « c’est une obsession qui est présente » et que l’ex-capitaine des Canaris « cherche ce but pour sa confiance, même s'il a déjà bien démarré son histoire avec l'OM ». Il n’empêche, le lusitanien se dit « très content de ses performances ».

Quant à Dario Benedetto, il était critiqué pour avoir cessé de marquer avant son but à Lille. Un but qui rend heureux André Villas-Boas. Mais ce n’est pas encore la confiance totalement retrouvée pour le buteur argentin, qui devra désormais chercher à marquer « un autre but au Vélodrome ».

La réponse du coach phocéen à Eric Gerets

Dans une très récente interview, Eric Gerets s’est enflammé pour André Villas-Boas et a déclaré que c’était un honneur d’être comparé à ce dernier. Invité à répondre à l’ancien entraîneur marseillais, le Portugais s’est montré très admiratif pour son « CV impressionnant » et souhaite le rencontrer à l’occasion du prochain Clasico. Un événement sportif pour lequel Eric Gerets sera présent au Vélodrome.

L’entraîneur olympien inquiet pour les cartons

L’ Olympique de Marseille est le club le plus sanctionné de Ligue 1. De quoi inquiéter le tacticien portugais, convaincu que « les cartons deviennent un vrai danger » pour la formation provençale. Un club qui a écopé de 5 avertissements à Lille, comme rappelé par le Portugais, par ailleurs surpris par le carton jaune de Kevin Strootman.

Des cartons jaunes, parfois abusifs, auxquels le stratège phocéen souhaite mettre fin. Alors, il a demandé à son staff de lui faire une étude sur les cartons jaunes de l’ OM sur les trois saisons précédentes. Une étude qu’il a ensuite présentée au patron des arbitres français, Garibian. Ce dernier « n’a pas répondu ». Ce que le Portugais n’est pas loin de prendre pour une désinvolture de la part du patron des arbitres.

Le coach olympien condamne le racisme dans les stades

Moussa Marega, buteur du FC Porto, a été victime de racisme. Un phénomène « honteux » de l’avis du technicien portugais de l’ Olympique de Marseille. Il souhaite que les bonnes réactions prennent le dessus et que l’affaire n’aille pas plus loin.

L’ OM déjà en alerte sur le prochain mercato ?

André Villas-Boas est chargé de qualifier l’écurie olympienne en Ligue des Champions. En contrepartie, il voudrait que les recruteurs phocéens signent de nouveaux renforts en fin de saison. Une demande qui n’est pas tombée dans des oreilles de sourds. En effet, il y aura bientôt des réunions de travail avec les dirigeants pour « préparer la saison prochain ». Mais s’il s’est longtemps opposé à des départs, le lusitanien est désormais convaincu qu’ « il faut vendre des joueurs malheureusement » la saison prochaine.