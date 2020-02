OL : Les précieux conseils du coach à une de ses pépites

Grosse révélation de l’ OL cette saison, Rayan Cherki a tapé dans l’œil de pas mal d’observateurs. Rudi Garcia ne veut pas s’enflammer avec le jeune crack lyonnais à qui il donne quelques conseils.

Le message de Rudi Garcia à Rayan Cherki

Samedi, l’ OL se déplace sur la pelouse de Metz pour la 26e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Rudi Garcia a décidé de se passer de Rayan Cherki. Le jeune attaquant affiche une importante marge de progression cette saison. Mais pour le coach de Lyon, il est hors de question de précipiter les choses avec l’adolescent.

S’il apprécie Rayan Cherki, Rudi Garcia estime que le natif de Pusignan n’est « encore qu’un gamin ». « Le talent ne suffit pas pour aller le plus haut possible, il faut qu’il ferme ses écoutilles, qu’il n’entende pas ce qui se dit autour de lui, qu’il est le plus beau et le plus fort. Car parfois ceux qui les flattent ne sont pas ceux qui les amèneront le plus haut. Je lutte contre ça », a avisé le coach de l’ OL.

Une belle première pour Rayan Cherki

Cette saison, Rayan Cherki a déjà signé 12 apparitions avec le groupe pro de Lyon. Il s’est notamment illustré en Coupe de France. Le prodige lyonnais brille dans la compétition où il a inscrit ses seuls buts avec l’ OL. Il compte trois réalisations et deux passes décisives en trois matches de Coupe. Le jeune lyonnais enregistre aussi un record.

C’est lors de son premier match en Coupe de France qu’il avait débloqué son compteur avec l’ OL. A 16 ans et 176 jours, Rayan Cherki était devenu le plus jeune buteur de l’histoire de l’Olympique lyonnais en inscrivant le 7e but lors de la correction infligée à Bourg-en-Bresse (7-0).