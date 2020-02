ASSE : Blessure, Loïc Perrin vers une absence longue durée ?

Blessé lors de l'entrainement à L’Etrat ce jeudi, Loïc Perrin pourrait être absent pour plusieurs semaines. En attendant les révélations des examens complémentaires, le capitaine de l’ ASSE serait sérieusement touché à la hanche et non au genou comme annoncé un peu plus tôt.

Loïc Perrin, ce serait plutôt la hanche et non le genou

Les dernières informations sur la blessure de Loïc Perrin sont un peu plus précises. Selon les informations d’Evect, l’arrière de l’ ASSE est touché à la hanche et non au genou comme L’Équipe l’a laissé croire, peu avant midi.

« Si l'on pouvait craindre une blessure au genou dans un premier temps, c'est bien au niveau de la hanche que le défenseur central souffre », croit savoir le site web regroupant une communauté de supporters de l’AS Saint-Étienne.

Une information confirmée par Le Progrès : « Loïc Perrin passe des examens cet après-midi, ciblés sur la partie haute de la jambe droite. Il se tenait le genou, mais se serait plaint au niveau de la hanche », a écrit le quotidien régional.

Idem pour France Bleu Saint-Étienne Loire : « Selon les premières infos, Loïc Perrin serait plutôt touché au niveau de la hanche. Le staff a d'abord pensé aux adducteurs, mais craint une blessure grave », a indiqué la radio.

Loïc Perrin absent plusieurs semaines ?

Pour en savoir davantage sur la gravité de la blessure et sur l’indisponibilité de Loïc Perrin, il faudra attendre les résultats des examens médicaux. Entre-temps, En Vert Et Contre Tous évoque « une possible luxation de la hanche ». Et si l'information est vérifiée, il faut craindre une absence de l'emblématique joueur pour plusieurs semaines.

Pour rappel, le joueur de 34 ans a été victime d’une glissade à l’entrainement. Resté au sol, il a vu ses coéquipiers se ruer autour de lui, avant son évacuation sur une voiturette. Le capitaine de l' ASSE a disputé 29 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. En ligue 1, il a été titulaire 20 fois en 21 apparitions, après 25 journées.