AS Monaco Mercato : Le départ d'un cadre monégasque se précise

Oleg Petrov est sur le point de perdre un de ses collaborateurs à l’AS Monaco. Aux dernières nouvelles, Nicolas Holveck serait sur le départ.

Bientôt la fin entre l’AS Monaco et Nicolas Holveck ?

Ces dernières heures, le nom de Nicolas Holveck a circulé pour prendre la succession d’ Olivier Létang au Stade Rennais. L’ancien directeur sportif du PSG a été limogé de son poste de président de Rennes. L’actuel directeur général adjoint de l’AS Monaco a récemment nié avoir été contacté par le club breton.

Malgré ses démentis, Nicolas Holveck semble parti pour quitter l’AS Monaco. RMC Sports révèle en effet qu’il serait en désaccord avec la nouvelle direction du club de la Principauté. Le Français était arrivé sur le Rocher en 2014 sous l’aile de Vadim Vasilyev, l’ancien vice-président du club monégasque. Celui-ci a été remplacé par Oleg Petrov depuis février 2019.

Le départ de Holveck déjà acté ?

S’appuyant sur une source interne, RMC Sports révèle que Nicolas Holveck « ne travaillait plus sur les dossiers ». « Quand on appelait le club on nous expliquait qu’il ne fallait plus passer par lui. C’était franchement gâché son profil vu son expérience de le faire rester là-bas », a livré la source au média. Passé par le LOSC, l’ ASSE et les Girondins de Bordeaux, le Français devrait vivre une nouvelle aventure dans les prochains mois.

Reste maintenant à savoir s’il ne devrait pas revenir sur sa position et se diriger vers le Stade Rennais. L’Equipe le présentait il y a quelques jours comme le favori pour succéder à Olivier Létang. Les prochains jours permettront de savoir si ce sera le cas.