OM - FC Nantes : Gourcuff, sa stratégie pour battre Marseille

Christian Gourcuff est conscient que la rencontre contre l’Olympique de Marseille s’annonce très compliquée. Mais l’entraineur du FC Nantes veut jouer sa chance à fond face aux Marseillais.

FC Nantes : Christian Gourcuff a un plan pour créer la surprise à Marseille

12e de Ligue 1 après 25 journées, le FC Nantes enchaine les résultats décevants en cette deuxième partie de saison. Le club nantais n’a plus remporté le moindre match - toutes compétitions confondues - depuis la recontre face à l’AS Saint-Étienne (0-2) le 12 janvier. Les hommes de Christian Gourcuff restent ainsi sur une série de six rencontres sans succès. Les Canaris devront vite mettre un terme à cette série négative en tentant de s’imposer face à l’Olympique de Marseille. Une mission qui ne sera pas des plus aisées.

En effet, le FC Nantes se déplace au stade Vélodrome ce samedi (17h30) dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Les Nantais iront défier l’OM, actuel dauphin du Paris Saint-Germain au classement. Un déplacement périlleux pour une équipe nantaise en plein doute. Mais Christian Gourcuff n’entend pas se présenter au Vélodrome en victime. L’entraineur nantais croit que son équipe peut rivaliser face aux Marseillais avides de victoire.

Les consignes de Gourcuff

Présent en conférence de presse ce jeudi, Christian Gourcuff estime que « jouer à Marseille, c'est toujours difficile, qui plus est face à une équipe en pleine confiance ». Toutefois, le patron du banc des Canaris compte obtenir un résultat positif en terre marseillaise. « Pour cela, il faut qu'on assume et qu'on soit à notre meilleur niveau », a-t-il indiqué.

En clair, les Nantais devront faire preuve de solidité face à l’OM. Christian Gourcuff a également expliqué que son équipe devra profiter de chaque « espace » qui se présentera pour tenter de décrocher un bon résultat. « À Marseille, on sait à quoi s'attendre. Il y aura certainement un pressing haut. À nous d’être propres dans le jeu pour bien ressortir le ballon. Si on arrive à s'échapper du premier rideau, il y aura des espaces », a-t-il expliqué.

Christian Gourcuff espère donc profiter des failles de l'équipe marseillaise. Reste à savoir si cela sera suffisant pour créer la surprise face au deuxième de Ligue 1. Rendez-vous est pris ce samedi au Vélodrome.