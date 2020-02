OM : Duje Caleta-Car dévoile le secret du succès de Marseille

Brillant cette saison, l’ OM écrase tout sur son passage et est solide 2e de Ligue 1. Mais d’où vient la clé du succès de l’ Olympique de Marseille cette saison ? Duje Caleta-Car a répondu à cette question auprès de nos confrères de l’AFP.

Duje Caleta-Car salue l’apport d’André Villas-Boas

L’ OM a vécu une saison 2018-2019 très compliquée. Rapidement éliminé de l’Europa League et des coupes nationales, l’Olympique de Marseille n’avait plus que le championnat pour sauver sa saison. Mais hélas, Rudi Garcia alors entraîneur de l’écurie phocéenne, et ses hommes, n’ont fini que 5es, autrement dit à aucune place qualificative pour l’Europe.

Mais cette saison, le club olympien présente un autre visage sous le coaching d’André Villas-Boas, arrivé sur le banc fin mai. Après 25 journées de Ligue 1, les Marseillais sont 2es, avec 11 points d’avance sur le Stade Rennais (3e). Pour la plupart des observateurs, le club olympien a déjà validé son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Mais pourquoi l’ OM est si brillant cette saison, contrairement à la saison dernière ? Selon Duje Caleta-Car, il ne faut pas chercher très loin. Le club marseillais tient essentiellement sa grande forme du travail d’André Villas-Boas. Un coach qui a su élever le niveau de certains joueurs et insuffler une nouvelle volonté au vestiaire.

Le défenseur croate désormais métamorphosé ?

Arrivé du Red Bull Salzbourg à l’ Olympique de Marseille à l’été 2018, Duje Caleta-Car a vécu une première saison très compliquée. Abonné au banc des remplaçants, le défenseur central croate avait été l’objet de plusieurs critiques. Les plus violentes taxaient même les recruteurs olympiens de s’être clairement trompés en signant l’international croate.

Mais cette saison, Duje Caleta-Car présente un visage très différent. Titulaire indiscutable d’André Villas-Boas, il ne déçoit presque jamais. Mais comment en est-il arrivé à se mettre au diapason si rapidement ? Il a expliqué que « tout était nouveau » pour lui la saison dernière et qu’il lui fallait du temps pour s’adapter à la Ligue 1, « un meilleur championnat, avec de meilleurs joueurs ». Le temps d’intégration passé, le vice-champion du monde croate se sent désormais très fort et espère l’avoir prouvé « à l'entraîneur, au club, aux supporters… »