Losc mercato : Gabriel ne pense pas encore au Real Madrid

Gabriel dos Santos Magalhães, dit Gabriel, le défenseur du LOSC, ciblé par le Real Madrid, n’a pas encore l’esprit au mercato estival. Le protégé de Christophe Galtier a fait une déclaration qui montre combien il est concentré sur la fin de saison avec les Dogues.

Gabriel loin de penser à son avenir

Le nom de Gabriel a déjà circulé sur les petits papiers de plusieurs grands clubs d’Europe. Outre le Real Madrid qui chercherait à l’attirer sous ses couleurs, Chelsea a ouvert les yeux sur sa situation. D’autres sources donnent le nom du PSG comme étant sur la liste des clubs qui cherchent à le recruter en remplacement de Thiago Silva. Le brésilien arrive en fin de contrat en juin prochain et ses dirigeants ne se pressent toujours pas de lui faire des propositions.

Selon la presse italienne, Thiago Silva va quitter le club et le Milan AC, son ancien club, devrait être sa possible destination. La direction cherche donc des joueurs pouvant le remplacer, d’où l’intérêt pour le Lillois Gabriel. Sauf que ce dernier a du monde à ses pieds et certains de ces clubs sont d’un haut standing, ce qui annonce des difficultés pour Nasser Al-Khelaïfi et ses collaborateurs.

Le Real Madrid n'est pas la priorité de Gabriel

Toute cette agitation devrait perturber plus d’un joueur, ce qui n’est pourtant pas le cas du défenseur lillois. En conférence de presse, il a expliqué ce jeudi qu’il n’avait pas l’esprit ailleurs qu’au LOSC. « Je suis très heureux au LOSC, je suis concentré sur le championnat et les prochains matchs à disputer », a-t-il affirmé.

Les questions de son possible transfert, notamment vers le Real Madrid, ne devraient faire parti de ses préoccupations qu’à la fin de la saison, à l’approche du mercato estival.