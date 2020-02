LOSC : retour de Timothy Weah, Christophe Galtier pessimiste

Revenu d'une longue blessure musculaire à l'occasion de la réception de l' OM dimanche dernier, Timothy Weah s'était refait mal au même endroit juste après son entrée en jeu. Triste pour son joueur, Christophe Galtier a évoqué le cas de l'Américain en conférence de presse.

Timothy Weah : une durée d'indisponibilité inconnue

Avec Victor Osimhen, c'était l'une des recrues phares du LOSC cet été pour compenser le départ de Nicolas Pépé vers Arsenal. Acheté 10 millions d'euros au PSG en juillet dernier, Timothy Weah avait signé dans le Nord dans le but de lancer une carrière qui s’annonçait prometteuse.

Mais rien ne se passe comme prévu pour le jeune attaquant de 19 ans. L’ancien parisien vit un véritable cauchemar depuis le début de la saison. Titulaire lors de la première journée de Ligue 1 face au FC Nantes le 11 août dernier, le fils du grand George Weah, le Ballon d'Or 1995, s'était blessé aux ischio-jambiers une semaine plus tard à Amiens.

Et c'est donc en Picardie que le calvaire du fils du Président du Libéria a commencé puisqu'il a passé six longs mois loin des terrains après ce pépin physique, avant de revenir lors du match contre Marseille dimanche dernier. Un retour qui s'est avéré terrible puisque Timothy Weah s'est de nouveau blessé à la cuisse droite quelques minutes après son entrée en jeu.

Interrogé sur le cas de son attaquant quelques heures avant la réception de Toulouse samedi soir, Christophe Galtier est revenu sur le choix de le faire jouer contre l'OM avant d’évoquer les conditions de son retour.

"En accord avec Tim et le staff médical, j'ai pris la décision de le mettre dans le groupe face à Marseille. On a bien sûr tenu compte de la confiance de Tim vis-à-vis des séances d'entraînement qu'il venait d'enchaîner. Ça faisait quatre semaines qu'il s'entraînait. Mais malheureusement, il a ressenti une gêne sur un appui, qui s'avère finalement être une récidive [...] Je ne connais pas sa durée d'indisponibilité. Il va consulter pour voir quel est le meilleur traitement qu'il puisse recevoir afin de sortir de cette spirale de blessures. Il faut trouver les causes et on prendra le temps nécessaire pour qu'il puisse revenir", a déclaré le technicien nordiste en conférence de presse.

Il faudra donc attendre quelques jours pour savoir si l'on reverra Timothy Weah sur les pelouses de Ligue 1 Conforama cette saison...