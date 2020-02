Mercato PSG : Le Paris SG doit-il accepter le transfert de Neymar ?

Le brésilien du PSG Neymar Jr, revenu de blessure pour le match de Ligue des Champions face à Dortmund, continue d’animer les causeries dans les médias. Son transfert du Paris Saint-Germain est demandé par un observateur plutôt très remonté contre lui.

Ces arguments de Daniel Riolo pour un transféré de Neymar

Neymar voulait quitter le PSG en août dernier pour retourner au FC Barcelone. Le brésilien ne se sentait pas bien dans la capitale française bien qu’il y gagne plus d’argent qu’en catalogne. Cet épisode avait été difficile pour lui puisque les fans n’étaient pas contents de ses velléités de départ qui passaient comme un mépris pour Paris. Finalement, il est resté au club où il est toujours un des joueurs les plus importants avec Kylian Mbappé.

Mais face à Dortmund en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Neymar a été moins bon, même s’il a inscrit le seul but parisien de la rencontre. L’intéressé affirmera après la rencontre qu’il aurait pu faire mieux s’il n’avait pas été trop protégé contre les blessures par le club. C’est cette sortie du brésilien qui lui vaut un propos excessif de Daniel Riola, le consultant sportif de RMC Sport.

Pour le journaliste Daniel Riola, pour avoir révélé publiquement les dessous de sa mauvaise forme, Neymar doit tout simplement vider les lieux. Le fait qu’il ait expliqué qu’il était prêt à jouer bien avant le déplacement à l' Iduna Park pour se mettre en jambe avant ce grand rendez-vous est pour Daniel Riolo un manque de respect du brésilien pour Leonardo et le PSG. Pour cette sortie quelques minutes après le coup de sifflet final du match perdu 2-1 par le Paris Saint-Germain, il doit être transféré.

Si Neymar doit être vendu, que fait-on de Kylian Mbappé ?

La vraie question pourrait être aussi de savoir si le brésilien avait raison ou pas ? Neymar était-il inapte à jouer les matchs de Ligue 1 contre Reims, vaincu 3-0 ou face à Amiens (4-4) ? S’il faut virer Neymar pour avoir critiqué l’hyperprotectionnisme des médecins du PSG, qu’est ce qu’il faudrait faire de Kylian Mbappé qui s'était emporté pour avoir été remplacé dans un match où le score était déjà fait ?

Le journaliste de RMC, a confié : « Quand t’as un mec comme Neymar, c’est absolument ingérable. Neymar peut décider lui tout seul parce qu’il estime qu’il est plus important que le PSG, il peut décider que Leonardo n’est pas un mec qu’il va respecter. Neymar aujourd’hui ne respecte pas Leonardo. Donc c’est un problème...» Plus loin, il rajoute : "Neymar s’en fiche du PSG. Au mois d’août, il voulait se barrer, il insultait tout le monde, il s’est fait insulter et maintenant il faudrait qu'on soit à ses pieds. Il y a un problème quand même. Il faut le virer. Le mec ne te respecte pas, tu le vires ! »

Sauf que l'ancien Barcelonais n'a jamais insulté personne au Paris Saint-Germain. Le propos de Daniel Riolo est donc clairement excessif.