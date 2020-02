RC Lens : Jean-Louis Leca ne veut plus évoluer en Ligue 2 !

Hôte du Stade Malherbe de Caen samedi après-midi dans le cadre de la 26e journée de Ligue 2, le RC Lens doit absolument remettre la marche avant. Une nécessité rappelée par un Jean-Louis Leca offensif en conférence de presse lorsque l'objectif de la montée a été évoqué...

RC Lens : Leca envisage toutes les possibilités pour monter

Piteusement battu en début de semaine à Châteauroux (2-3) et au coeur d'une série quelque peu inquiétante (un seul succès depuis le début de l'année 2020), le RC Lens se trouve toujours au deuxième rang de la Ligue 2. Mais sa marge de manoeuvre sur ses poursuivants s'est considérablement réduite, d'où le caractère primordial de la réception de Caen samedi après-midi.

En deuxième division depuis cinq ans et restant sur des grosses déceptions ces dernières années, la dernière étant l'élimination par Dijon en barrages d'accession la saison dernière, le club artésien ne peut passer à côté de son objectif cette saison au vu de sa première partie de Championnat réalisée et de l'effectif mis à la disposition de Philippe Montanier.

Il y a un joueur en tout cas qui n'imagine pas une seule seconde rester en Ligue 2, il s'agit de Jean-Louis Leca. L'excellent gardien du RCL veut absolument retrouver l'élite en 2020-2021 et l'a redit avec force en conférence de presse.

"Mon objectif est de monter en Ligue 1. Si je suis premier, je suis champion et je ferai la fête. Si on est deuxième, je ferai la fête. Si on monte en passant par les barrages, je ferai la fête et tout le monde sera content. Mon choix numéro 1 est d’y accéder directement, mais nous sommes prêts à toutes les situations. Je suis prêt à lutter jusqu’à la fin pour disputer un barrage s’il le faut. La seule chose que je ne veux pas, c’est être en Ligue 2 la saison prochaine."

Voilà des déclarations qui devraient rassurer les supporters quant à la motivation de leur portier...