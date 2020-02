ASSE : Loïc Perrin, le diagnostic après examens est tombé

On en sait un peu plus sur le mal dont souffre réellement Loïc Perrin, défenseur de l’ ASSE, après sa chute à l’Etrat, à la séance d’entrainement de jeudi matin.

Loïc Perrin finalement victime d'une lésion musculaire sans gravité ?

Ce serait moins grave pour Loïc Perrin blessé à l’entrainement jeudi matin. Les résultats des examens passés auraient révélé une blessure bénigne d’après RMC Sport. Plusieurs sources avaient évoqué une blessure à la hanche. Le site internet Evect redoutait même « une possible luxation de la hanche ».

Finalement, la radio croit savoir que les premiers résultats de l’IRM passée jeudi après-midi par le capitaine de l’ ASSE indiquent « une légère lésion musculaire, à priori sans gravité ». Cette source indique que Loïc Perrin pourrait rejouer rapidement, vu qu’il a remarché sans être soutenu, après son évacuation de la pelouse de l’Etrat, sur voiturette.

Zaydou Youssouf opéré à Lyon sans souci

Par ailleurs, un blessé grave, Zaydou Youssouf aurait lui été opéré du genou. Victime d’une rupture du ligament croisé postérieur gauche, il est passé sur le billard jeudi à Lyon, selon l’AFP. Le milieu de terrain de 20 ans ne rejouera plus cette saison. Il sera absent pour six mois au plus. Arrivé à Saint-Étienne lors du mercato estival 2019, le joueur formé à Bordeaux a pris part à 23 matchs toutes compétitions confondues, dont 16 en Ligue 1, avant sa blessure.