OM : Le Vélodrome à guichets fermés pour la réception de Nantes ?

L’ OM recevra le FC Nantes samedi à 17h30 lors de la 26e journée de Ligue 1. Un choc entre l’ Olympique de Marseille et les Canaris pour lequel les places au Vélodrome se vendent comme de petits pains.

OM-FC Nantes : plus de 60 000 spectateurs attendus au Vélodrome

L’ OM carbure cette saison. Et l’une des premières conséquences du brillant parcours du club olympien, c’est le retour des supporters au Vélodrome. Alors qu’ils visent le carton plein sur leurs trois prochaines sorties, André Villas-Boas et ses joueurs affronteront d'abord le FC Nantes ce samedi. Une rencontre pour laquelle l’écurie phocéenne pourra compter sur le soutien massif de ses supporters. Selon les informations divulguées par La Provence, le Vélodrome attend plus de 60 000 spectateurs. Une affluence supérieure à celle qui avait initialement été prévue. Pour un stade avec une capacité de 67394 places, autant dire qu’on se dirige allègrement vers un match à guichets fermés.

Le record de la saison sera-t-il battu ?

En matière d’affluence, le record de la saison au Vélodrome, c’est OM-OL (2-1). Pour cet Olympico, l’antre des Marseillais avait accueilli 65 421 spectateurs. C’est connu que l’Olympico est un grand classique du football français et draine toujours du monde, au Vélodrome ou au Groupama Stadium. Mais si plus de 60 000 tickets ont déjà été vendus pour le choc OM-FC Nantes, faudrait-il croire que le record de l’Olympico sera battu ? Difficile de répondre par l’affirmative alors qu’il ne reste plus qu’un seul jour pour vendre plus 5 000 billets. Il faut également noter qu’un match des Phocéens contre les Canaris ne suscite pas la même passion qu’un choc contre les Rhodaniens.