AS Monaco : Youssouf Fofana dévoile ses ambitions européennes

Recrue hivernale de l’AS Monaco, Youssouf Fofana, milieu de terrain débarqué de Strasbourg, se montre très ambitieux avec son nouveau club.

AS Monaco : Youssouf Fofana rêve déjà de la coupe d'Europe

Youssouf Fofana a débarqué à l’AS Monaco en toute fin du mercato de l’hiver. Il a signé un contrat de quatre saisons et demie avec le club du Rocher. Il est donc lié aux Monégasques jusqu’en juin 2024. Les dirigeants monégasques ont déboursé 15 M€ pour recruter le joueur de 21 ans au RC Strasbourg.

Depuis son arrivée dans la Principauté fin janvier 2020, le milieu de terrain a apporté la stabilité dans l’entrejeu de l’équipe de Robert Moreno. Titulaire lors des quatre matchs de Ligue 1 disputés sous les couleurs de l’AS Monaco, Youssouf Fofana a un bilan très positif. Soit une défaite, lors de sa première apparition face à Nîmes (3-1) et 3 victoires consécutives, contre Angers, Amiens et Montpellier.

Mieux, il a déjà délivré 2 passes décisives. Ayant la confiance du nouvel entraineur du Rocher, le jeune joueur nourrit de grandes ambitions. « Mon objectif personnel est bien évidemment de goûter à l'Europe avec l'AS Monaco. Découvrir les phases finales de l'Europa League ou de la Ligue des Champions serait une consécration pour moi », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Comment Youssouf Fofana compte-t-il aider Monaco à retrouver l'Europe ?

Pour aider l’AS Monaco à retrouver l’Europe, Youssouf Fofana estime que « son niveau d’exigence technique se doit d’être élevé ». Car reconnait-il : « une erreur au milieu de terrain peut coûter très cher ». Heureusement pour l’international Espoir Tricolore, il « est entouré de grands joueurs », notamment Tiémoué Bakayoko et Adrien Silva.

Deux joueurs expérimentés, aux côtés de qui il évolue dans l’entrejeu des Rouge et Blanc. « J’essaie de m’approprier au maximum leurs qualités pour être plus fort », a indiqué le natif de Paris. Pour finir, Youssouf Fofana a laissé entendre qu’il est conscient des attentes du staff technique et des dirigeants monégasques.

« Lorsqu'une équipe recrute au mercato estival, elle a beaucoup d'exigence sur le court terme, je suis justement là pour ça. Les consignes qui me sont données ont des particularités offensives et défensives… », a-t-il assuré.