FC Nantes : La sortie choc de Pallois sur Rongier et le Vélodrome

Le FC Nantes ira défier l’ OM samedi (17h30) lors de la 26e journée de Ligue 1. Nicolas Pallois a fait une déclaration fracassante sur Valentin Rongier et le Vélodrome avant la rencontre.

Nicolas Pallois pas impatient de retrouver Valentin Rongier

Le choc entre l’ OM et le FC Nantes donnera certainement lieu à des retrouvailles entre Valentin Rongier et Nicolas Pallois, les deux joueurs étant des titulaires indiscutables de leurs clubs respectifs. Ancien joueur et capitaine des Canaris, avec qui il avait été très performant, Valentin Rongier s’est engagé avec les Phocéens l’été dernier. Une formation olympienne avec laquelle le milieu de terrain de 25 ans confirme. « C'est un joueur qui a apporté à Nantes, qui apporte à Marseille », a reconnu le défenseur nantais dans Ouest-France.

Mais Nicolas Pallois ne semble pas beaucoup apprécier le départ de Valentin Rongier. Pour le Canari, son ex-coéquipier est désormais « un adversaire comme un autre… » Et il n’a « pas plus hâte que ça de le retrouver ». On l’aura compris, le Nantais n’est pas prêt à faire de cadeau à son ancien coéquipier lors du choc.

Nicolas Pallois pas fan du stade Vélodrome

Nicolas Pallois a ensuite évoqué le Vélodrome. La plupart des adversaires de l’ OM sont très admiratifs de l’ambiance de l’enceinte du boulevard Michelet. Un sentiment que le Canari de 32 ans est loin de partager. Selon le joueur du FC Nantes, le Vélodrome est « un stade comme un autre » et cela ne change rien à sa vie. Qu’il joue « à Marseille, à Paris, à Reims ou à Metz », le Nantais ne voit que « trois points envisageables ».