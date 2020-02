PSG, Barça Mercato : Le clan Neymar contredit Lionel Messi

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Lionel Messi a assuré que son ami et ancien coéquipier Neymar a envie de revenir au Barça. Une sortie de la Pulga qui n'est pas du goût de l’entourage de la star du PSG.

PSG : Le clan Neymar réagit aux propos de Lionel Messi

L’été dernier, Neymar souhaitait absolument quitter le PSG afin de retourner dans son ancien club, le FC Barcelone. L’international brésilien a tenté un forcing interne pour son retour au Barça, sans succès. Neymar est finalement resté au Paris Saint-Germain cette saison. Les mois se sont écoulés et le Ney semble avoir tiré un trait sur ses envies de départ. Il ne cesse d’assurer qu’ il est plus que jamais « heureux à Paris ». Un plaisir retrouvé qui transparait sur le terrain, comme en attestent ses 16 réalisations et 10 passes décisives en 19 rencontres.

Pourtant, Lionel Messi en a remis une couche sur l’avenir de son « ami ». Le meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone a assuré que Neymar « a vraiment envie de revenir. Il fait beaucoup pour un retour au Barça. C’est la première étape pour essayer d’y revenir », a confié l'Argentin. Des propos de Lionel Messi qui ont « surpris » l’entourage de l’attaquant parisien, selon les informations de L’Équipe. Pour le clan Neymar, « Lionel Messi parle de la situation passée, pas actuelle ».

Il ne pense pas à un départ

Poursuivant, l’entourage du joueur parisien aurait assuré que les propos du capitaine catalan « ne sont pas vrais ». Car Neymar reste concentré sur sa saison au Paris Saint-Germain et « ne pense pas à un départ ». Depuis son départ manqué du PSG, le joueur de 28 ans ne parle plus d’un retour au FC Barcelone. Les dirigeants parisiens, quant à eux, s’activeraient en coulisse pour prolonger son contrat expirant en juin 2022. Les deux parties tenteraient de s’accorder sur un renouvellement de bail. Mais jusqu’ici, rien n’est encore acté dans ce dossier.